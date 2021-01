EUROBIO SCIENTIFIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE PAR EUROBIO SCIENTIFIC AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE

PAR EUROBIO SCIENTIFIC AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS

Paris, le 15 janvier 2021 – 17h45

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, Eligible PEA-PME), confié à Louis Capital Markets – Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 31 décembre 2020 :

Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 13 260 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 257 149,62 euros

Au cours du premier semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 112 037 titres 1 468 646,87 EUR 394 transactions VENTE 117 587 titres 1 591 121,58 EUR 484 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 18 810 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 137 800,16 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 10 avril 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 31 573 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 55 902,07 euros

Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 148 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris



Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech.



Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP





Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Directeur Général

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux / Gregory Bosson

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68

eurobio-scientific@calyptus.net

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur les, informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou qui sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Annexe : détail des opérations journalières

ALERS FP Achats Vente Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 394 112 037 1 468 646,87 484 117 587 1 591 121,58 01/07/2020 3 1 191 9 238,08 3 801 6 379,88 02/07/2020 3 622 4 870,94 6 2 211 17 932,94 03/07/2020 3 1 241 9 998,18 5 1 411 11 772,58 06/07/2020 3 1 221 10 105,68 1 1 8,48 07/07/2020 3 1 141 9 443,66 1 1 8,46 08/07/2020 6 2 158 17 575,52 1 1 8,38 09/07/2020 3 941 7 562,60 2 361 2 981,80 10/07/2020 0 0 0,00 4 1 574 12 960,80 13/07/2020 1 1 8,38 5 1 671 14 055,38 14/07/2020 3 1 081 9 076,46 1 1 8,46 15/07/2020 1 1 8,66 11 4 641 41 105,06 16/07/2020 3 1 181 11 262,88 2 261 2 547,28 17/07/2020 1 1 9,68 9 3 071 30 427,48 20/07/2020 1 1 10,55 5 1 411 15 060,55 21/07/2020 6 3 001 29 864,70 1 1 10,40 22/07/2020 3 1 171 11 711,00 9 2 811 30 921,00 23/07/2020 3 1 291 13 039,20 2 221 2 298,20 24/07/2020 3 1 191 12 148,20 2 241 2 530,20 27/07/2020 1 1 10,50 9 2 871 31 011,50 28/07/2020 1 1 11,20 9 2 371 27 279,70 29/07/2020 4 1 811 20 991,00 2 161 1 932,00 30/07/2020 6 3 250 36 064,00 0 0 0,00 31/07/2020 4 1 471 15 923,90 2 251 2 810,90 03/08/2020 2 37 395,95 3 711 7 807,25 04/08/2020 4 1 441 15 405,95 1 1 10,95 05/08/2020 2 401 4 290,70 1 1 10,70 06/08/2020 1 1 10,70 1 1 10,70 07/08/2020 3 941 10 041,25 1 1 10,75 10/08/2020 1 1 10,85 5 1 491 16 358,85 11/08/2020 3 971 10 526,95 1 1 10,95 12/08/2020 3 921 9 781,70 1 1 10,70 13/08/2020 3 861 9 126,65 2 311 3 389,65 14/08/2020 3 811 8 653,85 1 1 10,85 17/08/2020 2 311 3 312,40 6 2 341 25 884,40 18/08/2020 1 1 11,25 2 381 4 305,25 19/08/2020 1 1 11,40 2 371 4 229,40 20/08/2020 4 1 051 11 771,50 1 1 11,50 21/08/2020 4 1 001 11 040,80 1 1 11,30 24/08/2020 1 1 11,30 3 681 7 737,30 25/08/2020 3 771 8 519,75 4 1 225 14 080,85 26/08/2020 1 1 11,55 2 381 4 400,55 27/08/2020 1 1 11,35 4 811 9 459,85 28/08/2020 4 1 081 12 288,10 2 361 4 205,60 31/08/2020 1 1 11,60 4 811 9 522,60 01/09/2020 1 1 11,90 4 761 9 239,40 02/09/2020 5 1 481 17 986,50 2 341 4 279,50 03/09/2020 11 3 401 39 002,20 1 1 12,20 04/09/2020 5 1 191 12 235,30 3 741 7 914,30 07/09/2020 0 0 0,00 4 971 10 371,80 08/09/2020 6 1 411 14 762,30 2 92 993,60 09/09/2020 1 1 10,35 5 1 571 16 810,35 10/09/2020 3 890 9 612,00 2 710 8 058,50 11/09/2020 2 301 3 265,95 5 1 491 16 961,45 14/09/2020 1 1 11,50 5 1 391 16 615,00 15/09/2020 1 1 12,20 2 371 4 563,20 16/09/2020 1 1 12,55 5 1 261 16 029,55 17/09/2020 3 621 8 011,05 2 331 4 385,55 18/09/2020 4 1 101 14 188,55 2 152 2 013,80 21/09/2020 5 1 331 16 751,20 3 611 7 992,70 22/09/2020 5 1 281 15 813,00 1 1 12,50 23/09/2020 1 1 12,60 3 681 8 636,60 24/09/2020 5 1 390 17 173,00 0 0 0,00 25/09/2020 5 931 11 193,70 1 1 12,20 28/09/2020 1 1 12,20 2 211 2 595,20 29/09/2020 0 0 0,00 3 1 440 18 226,00 30/09/2020 4 751 9 285,00 1 1 12,50 01/10/2020 1 1 12,50 2 201 2 512,50 02/10/2020 3 476 5 868,85 5 1 601 20 421,05 05/10/2020 1 1 12,95 9 3 501 46 693,95 06/10/2020 3 921 12 637,20 5 1 221 17 376,70 07/10/2020 3 931 12 847,80 3 641 9 109,80 08/10/2020 1 1 14,20 7 2 141 31 048,70 09/10/2020 1 1 14,95 5 1 351 20 496,95 12/10/2020 3 1 001 15 271,00 7 1 465 23 688,20 13/10/2020 8 3 151 48 126,00 1 1 16,00 14/10/2020 8 2 781 38 885,60 8 2 381 36 224,10 15/10/2020 1 1 16,35 6 1 711 27 974,85 16/10/2020 1 1 17,75 10 2 591 45 990,25 19/10/2020 4 1 481 24 880,20 2 84 1 453,10 20/10/2020 6 2 281 36 296,50 1 1 16,50 21/10/2020 5 1 651 25 745,25 1 1 16,25 22/10/2020 3 621 9 600,75 6 1 571 25 836,25 23/10/2020 2 123 2 029,80 5 1 191 20 316,80 26/10/2020 3 901 14 795,40 8 2 291 39 485,90 27/10/2020 4 1 321 22 237,40 7 1 771 31 340,40 28/10/2020 10 3 511 59 559,35 1 1 17,85 29/10/2020 3 811 13 057,10 5 1 241 20 705,60 30/10/2020 6 1 821 29 524,95 5 1 201 20 606,95 02/11/2020 3 831 12 981,20 6 1 811 29 543,20 03/11/2020 4 1 109 17 542,20 2 241 3 952,40 04/11/2020 1 1 16,05 6 1 801 29 773,05 05/11/2020 1 1 16,55 5 1 091 18 203,05 06/11/2020 2 61 1 009,85 8 2 081 36 137,35 09/11/2020 16 5 938 94 494,60 9 1 971 36 560,15 10/11/2020 9 3 581 50 071,60 6 1 591 23 867,60 11/11/2020 1 390 5 343,00 9 3 091 44 506,20 12/11/2020 1 1 15,05 7 1 971 29 807,55 13/11/2020 1 1 14,95 8 1 981 30 084,45 16/11/2020 10 4 851 68 865,30 1 1 14,80 17/11/2020 4 1 481 19 919,45 1 1 13,45 18/11/2020 1 1 13,95 5 1 351 19 043,45 19/11/2020 1 1 13,85 4 991 14 083,85 20/11/2020 3 1 151 16 080,30 3 601 8 631,30 23/11/2020 4 1 511 21 021,70 1 1 14,20 24/11/2020 7 2 721 35 767,55 1 1 13,55 25/11/2020 4 1 221 15 766,85 6 2 137 28 894,05 26/11/2020 5 929 12 408,30 1 1 13,60 27/11/2020 1 1 13,75 9 3 471 48 750,25 30/11/2020 1 1 14,85 8 2 531 38 633,35 01/12/2020 1 1 15,25 5 1 021 15 861,75 02/12/2020 3 1 221 18 767,75 3 501 7 946,75 03/12/2020 3 1 181 17 975,80 5 1 001 15 800,80 04/12/2020 3 1 151 17 864,20 1 1 15,70 07/12/2020 1 1 15,65 5 1 091 17 330,15 08/12/2020 1 1 16,20 6 1 471 24 244,70 09/12/2020 6 2 731 44 598,80 1 1 16,80 10/12/2020 1 1 16,10 5 1 121 18 480,60 11/12/2020 1 1 16,40 1 1 16,40 14/12/2020 1 1 16,80 6 1 481 25 295,80 15/12/2020 3 1 141 19 306,60 2 181 3 140,10 16/12/2020 4 1 481 24 805,85 1 1 16,85 17/12/2020 1 1 16,50 5 1 101 18 644,50 18/12/2020 1 1 17,10 3 541 9 393,10 21/12/2020 1 1 17,40 4 561 9 845,40 22/12/2020 1 1 17,50 2 191 3 390,00 23/12/2020 4 461 8 044,85 4 183 3 266,55 24/12/2020 9 1 101 19 069,90 1 1 17,40 25/12/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 28/12/2020 1 1 17,55 1 1 17,55 29/12/2020 2 1 310 21 445,50 2 420 7 082,00 30/12/2020 2 11 182,15 3 301 5 101,65 31/12/2020 1 1 16,70 5 178 3 040,25

