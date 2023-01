EUROBIO SCIENTIFIC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 DE 152,5M CROISSANCE DE 15% à 93M SUR LE CŒUR D'ACTIVITE

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 DE 152,5M€

CROISSANCE DE 15% à 93M€ SUR LE CŒUR D’ACTIVITE

Progression de la part des produits propriétaires à 18% du CA 1

Internationalisation du Groupe à 25% du CA 1

Le cœur d’activité représente désormais plus de 60% du CA

Poursuite du développement grâce à un endettement net limité à moins de 30M€

Paris, le 23 janvier 2023 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel consolidé au 31 décembre 2022.

Forte croissance du cœur d’activité (hors COVID)

Eurobio Scientific enregistre sur l’exercice 2022 un chiffre d’affaires de 152,5 M€, réparti entre le cœur d’activité, hors COVID, pour 93,4 M€ et les activités exceptionnelles liées à COVID pour 59,1 M€.

Le cœur d’activité enregistre une croissance importante de 15%, et bénéficie ainsi des premiers effets des acquisitions de BMD (Belgique) et GenDx (Pays-Bas). A périmètre constant, la croissance est de +5%.

L’activité COVID ne représente plus que 39% du chiffre d’affaires consolidé (contre 56% en 2021), dans un marché marqué par une forte baisse des prix de vente et des volumes de tests.

La part des produits propriétaires sur le cœur d’activité progresse à 18% du CA, à comparer à 14% l’année précédente.

en M€ 2022 2021 var. cœur d’activité (hors COVID) 93,4 81,5 +15% COVID 59,1 102,6 -42% Total 152,5 184,1 -17% non audité

Un portefeuille d’activité à plus forte valeur ajoutée

La forte progression du cœur d’activité, à +15%, reflète à la fois le dynamisme des activités historiques, le développement d’activités nouvelles et la réallocation du portefeuille de distribution.

Les activités nouvelles sont portées d’une part par le renforcement de la R&D et des partenariats, mais surtout par les acquisitions réalisées en 2022. A ce titre, BMD, acquise en juin 2022, permet d’étendre à la zone Benelux la distribution des produits de diagnostic. GenDx, acquise au 1er octobre 2022, apporte une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA2 ainsi que des technologies de séquençage génomique de nouvelle génération porteuses de nombreuses synergies.

Hors contribution de BMD et GenDx, le cœur d’activité progresse de 5% en intégrant la réallocation stratégique du portefeuille de distribution qui s’est traduite par l’arrêt de certains contrats de distribution à marge réduite, qui représentaient plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

Cette réallocation stratégique du portefeuille de distribution se fait au profit de nouveaux partenariats visant à rendre disponible en France des produits innovants à fort impact pour les professionnels de santé et les patients. Le Groupe a ainsi pris la distribution exclusive en France des autotest VIH de l’américain Orasure, a signé des partenariats avec les laboratoires Alcor, Technoclone, SD Biosensor pour la distribution dans les domaines des tests de proximité « Point of Care », et dans le domaine de la biologie connectée à base d’intelligence artificielle.

Des ventes COVID appuyées par une extension du portefeuille produits

L’activité COVID s’est montrée résiliente dans un marché dont la baisse s’est accélérée au 2e semestre comme anticipé. Le Chiffre d’affaires présente un repli annuel de 42% sous l’effet d’une forte réduction des prix et des volumes. A 59,1 M€, l’activité COVID représente 39% du chiffre d’affaires en 2022.

Grâce à une stratégie d’innovation et des capacités de mise sur le marché fortement réactives, les ventes de nouveaux tests propriétaires COVID se sont poursuivies. Eurobio Scientific a ainsi introduit depuis 2021 plus de 10 tests propriétaires au fur et à mesure que les différents variants du virus se sont diffusés. L’expertise des équipes de R&D, la maîtrise des affaires réglementaires démontrée par la recertification ISO 13485 de la société dans le nouveau cadre IVDR3, et un outil de production à forte capacité permettent ainsi au Groupe d’accompagner en quasi temps réel les laboratoires.

Eurobio Scientific est resté un des principaux acteurs français du diagnostic de la COVID, et bénéficie, grâce à ses relations privilégiées avec ses partenaires, d’un vaste parc de machines installées, capable de traiter une multitude de tests. En ce début d’année, une part de ce segment d’activité s’appuie sur le test propriétaire EBX 042 FluCoSyn™ (triplex COVID/grippe/VRS), qu’Eurobio Scientific avait introduit dès septembre 2020. Le segment COVID a ainsi vocation à devenir une activité de routine cœur de métier.

Internationalisation du Groupe

L’international représente désormais plus de 25% du chiffre d’affaires généré par le cœur d’activité, alors qu’il n’intègre encore que partiellement les ventes de BMD et GenDx, acquises courant 2022.

Endettement net de moins de 30M€ post acquisition de GenDx

A fin 2022, la trésorerie d’Eurobio Scientific est supérieure à 85 M€, pour une dette financière nette de moins de 30 M€.

Ainsi, après avoir réalisé l’acquisition structurante de GenDx, Eurobio Scientific conserve une structure financière lui permettant de poursuivre ses investissements et saisir d’éventuelles opportunités d’acquisition.

Prochains rendez-vous financiers

Résultats annuels 2022 : 5 avril 2023, après bourse

Assemblée générale annuelle : 12 juin 2023

Chiffre d’affaires 1er semestre : 24 juillet 2023, après bourse

Résultats semestriels : 11 octobre 2023, après bourse

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 250 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



1 Chiffre d’affaires généré par le cœur d’activité (hors-COVID), non audité

2 Human Leucocyte Antigen - antigènes des leucocytes humains

3 In Vitro Diagnostics Regulation, nouvelle réglementation européenne entrée en vigueur en mai 2022

