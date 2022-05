EUROBIO SCIENTIFIC : FINALISATION DU PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC NEXTSTAGE AM

FINALISATION DU PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC NEXTSTAGE AM

Création d’EurobioNext, nouvel actionnaire de référence d’Eurobio Scientific avec 28,3% du capital

Prise de participation de 43,5% par le Programme d’Investissement « Pépites et Territoires » by AXA France et NextStage (NEXTS) dans EurobioNext

Opération réalisée au prix de 25,28 euros par action Eurobio Scientific





Paris, le 18 mai 2022 – 18h30

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, annonce la réalisation des opérations prévues par l’accord signé le 7 février 2022 entre ses dirigeants-actionnaires de référence (les « Entrepreneurs »), Denis Fortier et Jean-Michel Carle Grandmougin, et NextStage AM à travers l’investissement par NextStage (NEXTS) et du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM (dont NextStage AM assure la gestion) de 35,5m€ dans la holding EurobioNext, nouvellement constituée par les Entrepreneurs. EurobioNext détient environ 28,3% du capital d’Eurobio Scientific, à l’issue des opérations d’apports et de cessions de la totalité des titres détenus par les Entrepreneurs, sur la base d’un prix de 25,28 euros par action Eurobio Scientific. Denis Fortier et Jean-Michel Carle Grandmougin réalisent ainsi une partie de la valeur créée depuis leur reprise d’Eurobio en 2010, et conservent 56,5% du capital de la nouvelle structure au côté de NextStage (NEXTS) et le programme d’investissement Pépites et Territoires by AXA & NextStage AM qui en détiennent 43,5%.

La crise du COVID-19 a révélé l’importance stratégique du Diagnostic In Vitro pour les systèmes de santé du monde entier et mis en avant le positionnement et l’agilité d’Eurobio Scientific, notamment en matière de R&D, de production et de distribution. Le groupe démarre l’année 2022 avec un parc de machines installées qui a plus que doublé depuis le début 2020 et une trésorerie brute supérieure à 100m€. L’objectif d’EurobioNext est d’accélérer le développement d’Eurobio Scientific pour en faire un leader innovant et agile dans le domaine du Diagnostic In Vitro, en renforçant sa position actuelle sur le marché du diagnostic de spécialité par le développement de produits propriétaires conjugué à l’expansion de ses activités à l’international, tout en s’appuyant sur sa trésorerie et une capacité d’endettement additionnelle pour dérouler un programme d’acquisitions ambitieux.

L’association avec NextStage AM a pour objectif d’accompagner l’équipe d’Eurobio Scientific dans l’accélération de son développement en valorisant et en complétant les forces et positions acquises.

Cette association permet également d’amplifier la réflexion stratégique, en particulier au sein du Conseil d’Administration d’Eurobio Scientific qui est renforcé par l’entrée d’EurobioNext représentée par Grégoire Sentilhes, Président et cofondateur de NextStage AM.

NextStage AM apporte à Eurobio Scientific son expérience en matière d’accompagnement de la croissance, du développement à l’international, et du renforcement du savoir-faire technologique et digital.

« La pandémie de COVID-19 a jeté un nouvel éclairage sur les tests de dépistage des maladies infectieuses et fait entrer notre groupe dans une nouvelle dimension, sur laquelle nous souhaitons capitaliser pour atteindre de nouveaux objectifs de croissance. NextStage AM qui dispose d’une forte culture d’entrepreneur-investisseur et d’une capacité à bien assimiler nos enjeux stratégiques, nous a paru le bon partenaire pour nous aider à devenir l’un des grands champions sur le marché du Diagnostic In Vitro », déclare Denis Fortier, Directeur Général Délégué d’Eurobio Scientific.

« Après deux années de très forte croissance, Eurobio Scientific entre dans une nouvelle phase de développement pour bâtir un champion du diagnostic de spécialités en France et dans le monde. NextStage AM est le bon partenaire pour nous accompagner dans les enjeux stratégiques qui se présentent à nous aujourd’hui, notamment sur nos objectifs d’investissement dans la durée destinés à renforcer notre position sur le marché du diagnostic intelligent. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui fait sens et qui vise à construire le “next stage“ d’Eurobio Scientific», poursuit Jean-Michel Carle Grandmougin, Président-Directeur Général d’Eurobio Scientific.

« Pépites et Territoires est une preuve de l’engagement d’AXA pour soutenir les PME et ETI françaises qui portent l’emploi, l’innovation et la croissance au cœur de nos régions. Nous sommes heureux que ce premier investissement du programme favorise le développement d’une société particulièrement innovante et prometteuse dans le domaine de la médecine préventive. » déclare Patrick Cohen, Directeur Général d’AXA France.

« Ce premier investissement du programme Pépites et Territoires réalisé dans Eurobio Scientific marque une étape importante et revêt un sens et une symbolique forte. Il cible une société dans le domaine de la biologie moléculaire, à la trajectoire remarquable, une pépite française devenue grâce au talent de ses entrepreneurs, et sa stratégie d’innovation, un acteur de premier plan de la crise sanitaire. Au travers du déploiement de son ambitieux plan de développement et d’innovation, nous voulons accompagner Eurobio Scientific, pour renforcer une entreprise encore plus à la pointe sur les enjeux de la prévention dans les dispositifs médicaux en amont de la curation. Ainsi, nous sommes convaincus qu’Eurobio Scientific jouera un rôle important dans le développement à la fois de la médecine préventive et de la santé intelligente, l’une des trois grandes disruptions de la révolution industrielle accélérée par la crise du COVID-19 », conclut Grégoire Sentilhes, Président et cofondateur de NextStage AM et gérant de NextStage (NEXTS).

Modalités de l’opération

En date du 18 mai 2022, les opérations suivantes ont été finalisées :

apport par Jean-Michel Carle Grandmougin et Denis Fortier de 1 822 772 actions ordinaires d’Eurobio Scientific à EurobioNext, sur la base d’une valorisation par action d’Eurobio Scientific de 25,28 euros, soit un montant total de 46 079 676,16 euros ;





augmentation de capital d’EurobioNext réservée à NextStage SCA et FPCI Pépites et Territoires d’un montant total (prime d’émission incluse) de 35 500 000 euros afin de financer l’acquisition de titres Eurobio Scientific visée ci-après et les frais de l’opération ;





acquisition par EurobioNext de 1 384 493 actions ordinaires d’Eurobio Scientific auprès de M. Jean-Michel Carle Grandmougin, Denis Fortier et Hervé Duchesne de Lamotte (et certains affiliés à la suite de réorganisation patrimoniales), sur la base d’une valorisation par action d’Eurobio Scientific de 25,28 euros, soit un montant total de 34 999 983,04 euros.





Au résultat de ces opérations,le capital d’EurobioNext est détenu majoritairement par Jean-Michel Carle Grandmougin et Denis Fortier (à hauteur d’environ 56,5 %) et, pour le solde, par NextStage SCA et FPCI Pépites et Territoires (à hauteur d’environ 43,5 %) et le capital d’Eurobio Scientific est réparti comme suit à la connaissance de cette dernière :

Table de capitalisation d’Eurobio Scientific Actionnaires



Capital Droits de vote Nombre % Nombre % EurobioNext SAS 3 207 265 28,3% 3 207 265 29,6% Autres mandataires sociaux et salariés 37 135 0,3% 37 135 0,3% Investisseurs institutionnels déclarés(1) 795 299 7,0% 795 299 7,3% Actions Propres(1) 495 448 4,4% - 0,0% Public 6 808 024 60,0% 6 808 024 62,8% TOTAL 11 343 171 100,00% 10 847 723 100,00%

(1) Sur la base des informations à la connaissance d’Eurobio Scientific au 31 décembre 2021

Liste des participants à l’opération

Eurobio Scientific : Jean-Michel Carle Grandmougin (Président-Directeur Général), Denis Fortier (Directeur Général Délégué) et Hervé Duchesne de Lamotte (Directeur Général Délégué)

NextStage AM : Grégoire Sentilhes (Président), Arthur Vigneras (Directeur de Participations)

Conseils stratégique et scientifique : Pierre Germain, Emmanuelle Deponge (Touline), et IQVIA (Pierre-Antoine André et Laura Bonini)

Conseil Entrepreneurs : Jones Day (Renaud Bonnet, Florent Le Prado, Hortense Fouilland et Gabriel Saint-Paul)

Conseil NextStage AM : Viguié Schmidt & Associés (Nicolas Viguié, Louis Chenard, Tanguy Grimald)

DD financière : EY (Marc-André Audisio, Constance Hauville-Pontet et Anne Surut)

DD juridique, fiscal, social : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard, Audrey Billon)

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 13 juin 2022

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.



A propos d’Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 164 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.



Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Directeur Général

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux / Maisie Mouret

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

À propos de NextStage AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NEXTSTAGE AM qui cultive depuis sa fondation en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France. NEXTSTAGE a développé une plateforme en PE multi stratégie qui représente en termes d’encours à fin décembre 2021, directement et indirectement, près de 7 Mds € d’AUM. NEXTSTAGE AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (77 sociétés en portefeuille au 31/12/21), françaises et européennes, innovantes et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l’innovation, talents, international, croissance externe). NEXTSTAGE AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur EuroNext Growth et Euronext B et C qui se positionnent autour de la révolution industrielle en cours, de ses trois disruptions technologiques le digital, l’innovation environnementale, et la santé intelligente, et s’inscrivent autour des 4 grandes tendances de fonds transversales, l’Économie à la demande (les plateformes digitales et le Saas), l’internet industriel (des robots jusqu’à l’IA), l’Économie positive (croissance verte, croissance bleue, performance environnementale), et l’Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l’expérience client. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. NEXTSTAGE AM s’est vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation et en 2019 et 2021 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019.

https://www.nextstage-am.com



Contacts

NextStage AM

Jonathan Boudin

01 44 29 99 04 - jbo@nextstage.com – Shan

Guillaume Duhamel

06 13 81 00 92 – guillaume.duhamel@shan.fr

Claire Hilbert

06 15 80 91 30 – claire.hilbert@shan.fr

