EUROBIO SCIENTIFIC : MAINTIEN D'UN HAUT NIVEAU DE RESULTATS EN 2021

MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU DE RESULTATS EN 2021

Chiffre d’affaires total de 184,7 M€

Progression des activités hors COVID (+14%)

EBITDA élevé de 78 M€

Génération de cash en progression à 66 M€ ( 55 M€ en 2020)

Trésorerie positive de 102 M€ et diminution de la dette financière ( 11 M€)

Accélération du déploiement stratégique axé sur les produits propriétaires, le développement international, et les nouveaux segments de marché

Paris, le 6 avril 2022 –7h30

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 2021, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 5 avril 20221.

En 2021, Eurobio Scientific a maintenu un niveau élevé de chiffre d’affaires et de résultats, en combinant une forte activité liée au diagnostic de la COVID dans un contexte marqué par la baisse des prix de ventes, et une progression continue des activités hors COVID. Le Groupe a réussi à préserver ses marges grâce à la hausse de la part de produits propriétaires, qui représentent 25% du chiffre d’affaires en 2021. Eurobio Scientific termine l’année avec 102,4 M€ de trésorerie et 10,7 M€ de dettes financières. Ces moyens importants vont soutenir la croissance organique, notamment via l’intensification de la R&D, le développement international et la croissance externe dans les années à venir.

en M€ 2021

consolidé 2020

consolidé Variation Chiffre d’affaires 184,7 188,5 -2% Autres produits et subventions 0,6 0,7 - Total des produits d'exploitation 185,3 189,2 -2% Coût d'achat des marchandises (82,5) (78,5) +5% Marge brute 102,8 110,7 -7% Dépenses de recherche et développement (3,4) (2,2) +55% Frais marketing et commerciaux (19,0) (18,2) +4% Frais généraux et administratifs (7,4) (6,2) +19% EBITDA 77,9 88,2 -12% Résultat opérationnel 72,9 84,0 -13% Résultat financier 0,1 (0,4) - Résultat exceptionnel 1,1 - - Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (2,8) (2,8) - Impôts (10,8) (7,4) - Résultat net 60,5 73,5 -18% Trésorerie 102,4 65,6 Dette financière hors crédit-bail 10,7 24,9 Capitaux propres 160,6 107,1

Une année 2021 à nouveau marquée par la crise sanitaire

Eurobio Scientific enregistre sur l’année 2021 un chiffre d’affaires de 184,7 M€, proche du niveau établi en 2020. Ce chiffre traduit :

- Un niveau toujours élevé des ventes liées au diagnostic de la COVID (102,6 M€, soit 56% du CA), malgré des prix en baisse importante par rapport à l’année précédente. L’activité est restée majoritairement focalisée sur les produits à plus forte valeur ajoutée, à savoir les tests PCR pour les laboratoires publics et privés, clientèle historique du Groupe. La part des produits propriétaires s’est maintenue grâce à une capacité de R&D renforcée, la maîtrise des affaires réglementaires et un nouvel outil de production à forte capacité. C’est ainsi que 6 nouveaux tests propriétaires ont été mis sur le marché en 2021.

- Une progression continue des activités traditionnelles, hors COVID (81,5 M€, soit 44% du CA). Eurobio Scientific a notamment bénéficié d’une visibilité accrue liée à la nouvelle dimension acquise par le Groupe depuis 2 ans, et de l’accroissement de son parc de machines installées, porteur de croissance.

Eurobio Scientific a signé par ailleurs de nouveaux partenariats de distribution visant à rendre disponible en France des produits innovants à fort impact pour les professionnels de santé et les patients.

Enfin, le développement des ventes à l’international s’est poursuivi au cours de l’exercice, soutenu par les filiales étrangères TECOmedical (Suisse, Allemagne) et Pathway Diagnostics (Royaume-Uni) ainsi que par la conquête de nouveaux clients, notamment au Moyen Orient.

En 2021, ces chiffres de vente ont été complétés par des paiements reçus de ses partenaires historiques dans le cadre thérapeutique pour un total de 0,5 M€, principalement lié au passage en phase clinique d’une molécule développée conjointement avec la société AbbVie (anciennement Allergan).

Maintien d’un haut niveau de résultats

Grâce à l’augmentation des volumes vendus, l’impact de la baisse des prix des tests de diagnostic de la COVID a été contenu, et le niveau de marge brute s’est maintenu en 2021 à 56%, un niveau historiquement élevé, contre 59% en 2020. La marge brute s’inscrit ainsi à 102,8 M€, à comparer à 110,7 M€ en 2020.

Les charges reflètent ce fort niveau d’activité en volume, la poursuite de la structuration de l’organisation et l’augmentation des capacités de production et de logistique. Elles restent maîtrisées, avec une augmentation de 12%, à 29,8 M€, incluant une hausse significative de 54% des dépenses de R&D (3,4 M€) en ligne avec la stratégie.

Les résultats restent à un niveau historiquement élevé, avec un EBITDA de 77,9 M€ (88,2 M€ en 2020) et un résultat opérationnel de 72,9 M€ (84,0 M€ en 2020).

Le résultat financier est légèrement positif (+0,1 vs -0,4 en 2020) et intègre notamment des plus-values sur valeurs mobilières, et des pertes de change liées à la valorisation des actifs en dollar, inférieure à ce qui avait été provisionné en fin d’exercice précédent.

Au vu du résultat de l’année 2021, le Groupe a utilisé la totalité du déficit reportable sur le groupe d'intégration fiscale, et n'a pas activé de déficit reportable complémentaire. L’impôt sur les sociétés s’élève à 10,8 M€, contre 7,4 M€ en 2020.

Après prise en compte de 2,8 M€ de dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions, le résultat net 2021 s’élève à 60,5 M€, contre 73,5 M€ en 2020.

Forte génération de cash à 65,9 M€ (54,9 M€ en 2020)

Avec un haut niveau de résultat et un BFR maîtrisé, Eurobio Scientific génère en 2021 un cash flow opérationnel de 65,9 M€, soit 11 M€ de plus qu’en 2020.

Le montant total de la trésorerie s’élève à 102,4 M€ au 31 décembre 2021 et les capitaux propres à 160,5 M€. La dette financière a fortement diminué à 10,7 M€ grâce au remboursement intégral du PGE souscrit en 2020. Elle est composée d’emprunts bancaires pour 8,9 M€ (dont 6,3 M€ à moyen terme) et de 1,7 M€ d’emprunts obligataires résiduels.

Perspectives : une nouvelle dimension

Eurobio Scientific dispose désormais de moyens financiers très importants pour continuer à déployer sa stratégie, axée sur l’accroissement de la part des produits propriétaires, la poursuite de l’expansion internationale, et l’ouverture de nouveaux segments de marché.

Cette stratégie a déjà été initiée avec l’intensification de la R&D qui va s’amplifier pour garder une forte réactivité en matière d’innovation produits, principalement en biologie moléculaire dans le domaine des maladies infectieuses mais également sur d’autres pathologies. Elle passe aussi par le développement de nouvelles synergies avec les filiales européennes TECOmedical et Pathway Diagnostics, au-delà de ce qui a déjà été fait sur le segment COVID depuis 2020. Ces développements de la R&D et/ou de l’international pourront être accélérés par la réalisation d’acquisitions ou de prises de participations ciblées s’inscrivant dans les 3 axes stratégiques du Groupe, comme l’illustre, par exemple, la participation prise fin 2021 dans la start-up Usense, spécialisée dans l’aide au diagnostic médical délocalisé sur la base d’analyses urinaires et d’intelligence artificielle.

En parallèle, pour soutenir sa stratégie, le Groupe continue de développer son portefeuille de distribution de façon sélective. Eurobio Scientific a ainsi reconduit son partenariat non exclusif avec le Groupe coréen Seegene, au moins jusqu’en 2023, et signé des partenariats de distribution dans de nouveaux domaines. Le Groupe est devenu le distributeur exclusif en France des autotest VIH de l’américain Orasure, ce qui lui permet de renforcer sa présence auprès des réseaux de pharmacie. Eurobio Scientific a également signé des partenariats avec les laboratoires Alcor et BenQ, et étudie de nouveaux accords de distribution dans les domaines des tests de proximité « Point of Care », ou de la biologie connectée à base d’intelligence artificielle.

En complément de ce déploiement stratégique, l’entrée au capital d'Eurobio Scientific des fonds gérés par NextStage AM dans le cadre de son programme Pépites et Territoires, devrait intervenir avant la fin du 2e trimestre 2022.

Sur la base de la nouvelle dimension acquise au cours de l’année 2020 et renforcée en 2021, Eurobio Scientific a tous les atouts pour continuer à répondre, en France et à l’international, aux besoins des laboratoires, en y déployant une offre mixant ses propres produits innovants et ceux de ses partenaires. Ces atouts vont lui permettre également d’aborder de nouveaux marchés, tant en termes de clients que de technologies, et de développer sa présence sur de nouveaux territoires.

