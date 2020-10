EUROBIO SCIENTIFIC : bondit après un "incroyable" premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurobio Scientific grimpe de plus de 8% à 17,05 euros après un premier semestre qualifié "d'incroyable" par le courtier LCM. Il faut reconnaître que les chiffres publiés hier soir par le spécialiste français du diagnostic sont impressionnants. Sur les six premiers mois de l'année, la "pépite française" a réalisé un bénéfice net de 25,685 millions d'euros contre... 351 000 euros, un an auparavant. Elle a bénéficié à plein de la forte demande de ses tests pour le Covid-19. L'Ebitda a été multiplié par près de 5, passant en un an de 4,08 millions d'euros à 20,28 millions d'euros.Le taux de marge brute a ainsi progressé (48,7% contre 38,6% l'an passé), grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme Covid-19.Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est envolé de 111% à 62,46 millions d'euros.Au vu des commandes enregistrées à mi-octobre, notamment à l'international, Eurobio Scientific anticipe une nouvelle croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires et de ses résultats au second semestre 2020.Cette forte croissance va permettre au groupe d'accélérer le déploiement de sa stratégie, en étendant sa présence géographique, en investissant dans le développement de nouveaux produits, en propre ou en partenariat, et en saisissant d'éventuelles opportunités de croissance externe.LCM a relevé son objectif de cours sur le titre de 19 à 23 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat.Evoquant un deuxième semestre "prometteur", le bureau d'études a significativement relevé ses prévisions annuelles. Malgré l'excellente performance du titre (multiplié par 3,4 depuis le début de l'année), l'analyste estime que le potentiel de revalorisation n'est pas épuisé.