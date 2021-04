EUROBIO : résultat opérationnel 2020 multiplié par 24,7

Eurobio a connu une année 2020 exceptionnelle. a dévoilé un résultat net 2020 de 73,5 millions d'euros, soit 23 fois celui de 2019. L'Ebitda de 88,2 millions d'euros et le résultat opérationnel de 84 millions d'euros ont été multiplié par respectivement 12,6 et 24,7 ! Le spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité a bénéficié du bond de 220% de son chiffre d'affaires à 188,9 millions d'euros. Il a aussi profité d'une part accrue de produits propriétaires dans les ventes de produits Covid.



Sur les premiers mois de cette année, les ventes aux laboratoires de tests PCR liés à Covid-19 se maintiennent à un bon niveau et devraient représenter encore une part significative du chiffre d'affaires en fonction de l'évolution de l'épidémie, notamment au travers des nouveaux produits mis à disposition du marché.



Au cours d'une année 2020 exceptionnelle, Eurobio Scientific a obtenu les moyens d'accélérer sa mutation, grâce, entre autres, à la forte croissance de sa trésorerie qui s'est poursuivie au cours du premier trimestre 2021. La société va ainsi pouvoir renforcer son offre propriétaire, principalement en biologie moléculaire, et mettre en œuvre une sélectivité accrue des partenaires de distribution. Cette stratégie conjuguée à des acquisitions ciblées, doit permettre au groupe d'élargir sa présence à l'international, en particulier en Europe ou il est déjà présent dans plusieurs pays clés.