Quel est le nouveau profil d’Eurobio après 3 années exceptionnelles liées à la crise Covid ?

" Ces trois années nous ont fait gagner environ 5 ans dans le déroulement de notre stratégie, sans en changer la trajectoire. Hors ventes Covid, le CA réalisé sur notre cœur d’activité a progressé de 58% en 3 ans, soit un taux de croissance annuel de 16,5%, acquisitions comprises. A fin 2022, la part de nos ventes à l’international s’élève à 25%, la part des produits propriétaires atteint 18% et pourrait dépasser les 30% cette année, et enfin de nouveaux segments de marchés ont été ouverts via les acquisitions et le renforcement de notre équipe de R&D. Cette dernière est passée de 3 à 12 chercheurs, ce qui permet de développer davantage de kits en infectieux et biologie moléculaire. Notre parc de machines installées dans les laboratoires a beaucoup progressé, ce qui nous permet aujourd’hui d’élargir nos ventes de consommables. Enfin, l’acquisition de GendX, pour 135 M€, est transformante pour le groupe. "

Quel sera votre atterrissage en termes de CA et de marges brutes en 2023 ?

" Ce n’est pas un chiffre sur lequel nous communiquons. Je peux juste vous indiquer que notre croissance organique hors GendX s’est élevée à 5% en 2022, ce qui est satisfaisant compte tenu de l’arrêt progressif de contrats de distribution importants, qui ont pesé pour plusieurs millions d’euros de CA en 2022. D’autres contrats de distributions importants seront substitués par des produits propriétaires au cours des prochaines années. Par ailleurs, GendX a connu une croissance de 31% en 2022, à 22.4 M€, grâce à une croissance forte et durable de ses ventes aux Etats-Unis. Enfin, les ventes Covid sont en voie de marginalisation et viendront s’associer de façon pérenne aux tests de la grippe et du VRS pour ne peser qu’environ 5% dans nos ventes dans les années à venir, même si cela reste très difficile à estimer. Pour ce qui est de la marge brute, celle-ci est ressortie à 50% en 2022 en excluant les dépréciations exceptionnelles que nous avons passé sur les stocks de tests Covid, sachant que ces derniers étaient un peu mieux margés que le reste de l’activité. Cependant, l’intégration en année pleine de GendX, dont la marge brute dépasse les 75%, devrait en partie compenser en termes de marge l’arrêt de l’activité COVID. "

Quel est le potentiel de GendX et quelles synergies attendez-vous pour justifier un prix d’acquisition de 135 M€ en valeur d’entreprise pour 22,4 M€ de CA et 9M€ d’Ebitda en 2022 ?

" Le multiple de valorisation de 15x l’Ebitda 2022 se situe plutôt dans la fourchette basse de ce qui se pratique pour ce type d’acquisition. GendX est pionnier sur le marché de la transplantation, estimé à 600 M€ dans le monde, disposant de produits 100% propriétaires sur le typage HLA, ce qui permet de tester la compatibilité donneur/receveur d’organe. Nous attendons une croissance durablement supérieure à 10% grâce à une implantation américaine réussie initiée il y a cinq ans et qui connait un véritable décollage depuis 3 ans. Le potentiel en termes de développement de produits propriétaires et de synergies commerciales est important. D’une part, nous comptons reprendre en direct la distribution des produits GenDx dans les pays où Eurobio est présent (France, Suisse, UK…). D’autre part, nous allons pouvoir nous appuyer sur la force de vente en direct de GenDx aux USA, Benelux, Allemagne et en Grèce. Nous étudions d’ailleurs la pertinence d’un possible rapprochement de nos entités américaines. Ces synergies devraient se matérialiser progressivement et transformer la division Transplantation tant en termes d’activité que de marge brute sur les 3 à 5 prochaines années. "

Comment voyez-vous évoluer les charges opérationnelles du groupe avec la poursuite de la baisse des ventes Covid ?

" Elles vont continuer de progresser car Eurobio a changé de dimension et doit continuer de se structurer pour être en phase avec son nouveau statut d’ETI internationale. Gouvernance, R&D, IT, Sales &Marketing…il n’y a guerre que les frais généraux qui pourraient baisser ponctuellement en 2023 compte tenu des dépenses liées aux acquisitions réalisées en 2022. "

D’autres acquisitions sont-elles envisagées cette année ?

" Nous donnons cette année la priorité à l’intégration du groupe et ses 290 personnes, basées pour moitié à l’international. Cela étant, nous continuons de regarder de petites cibles, notamment en Italie qui constitue un marché très important sur lequel nous souhaitons être présents. Nous aimerions également intégrer d’autres sociétés 100% propriétaires de leurs produits, quoique plus petites que GendX même si notre taux d’endettement net sera quasi nul à la fin de l’exercice."

Quelles sont les options envisagées sur les 9.75% d’actions Eurobio auto-détenues ?

" Annulation, moyen de financement de la croissance externe ou intéressement du management, toutes les options sont ouvertes ! "