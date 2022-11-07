Eurobio Scientific : Document AMF CP. 2022DD870243

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.5400 Euro
VOLUME : 1 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 16.5400 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.5700 Euro
VOLUME : 1.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 16.5700 Euro
VOLUME : 1.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 03 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 16.5700 Euro
VOLUME : 499.0000
PRIX UNITAIRE : 16.5500 Euro
VOLUME : 1 000.0000
PRIX UNITAIRE : 16.3600 Euro
VOLUME : 177.0000