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    ALERS   FR0013240934

EUROBIO SCIENTIFIC

(ALERS)
  Rapport
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18:15Eurobio Scientific : Document AMF CP. 2022DD870243
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Eurobio Scientific : Document AMF CP. 2022DD870243

07/11/2022 | 18:15
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2022DD870243

04 novembre 2022

FR0013240934 - DD154012

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Denis FORTIER, Directeur général délégué

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EUROBIO-SCIENTIFIC

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 27 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.6500 Euro

VOLUME : 500.0000

PRIX UNITAIRE : 16.6900 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.6700 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 28 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.5400 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.5400 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.5700 Euro

VOLUME : 1.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.5700 Euro

VOLUME : 1.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 03 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 16.5700 Euro

VOLUME : 499.0000

PRIX UNITAIRE : 16.5500 Euro

VOLUME : 1 000.0000

PRIX UNITAIRE : 16.3600 Euro

VOLUME : 177.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 16.5359 Euro

VOLUME : 1 676.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 04 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Eurobio Scientific SA published this content on 07 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2022 17:13:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 142 M 141 M -
Résultat net 2022 24,5 M 24,3 M -
Dette nette 2022 23,9 M 23,7 M -
PER 2022 7,31x
Rendement 2022 -
Capitalisation 180 M 179 M -
VE / CA 2022 1,44x
VE / CA 2023 1,46x
Nbr Employés 169
Flottant 68,2%
Graphique EUROBIO SCIENTIFIC
Durée : Période :
Eurobio Scientific : Graphique analyse technique Eurobio Scientific | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EUROBIO SCIENTIFIC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 16,60 €
Objectif de cours Moyen 32,00 €
Ecart / Objectif Moyen 92,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Michel Carle Chairman-Management Board
Hervé Duchesne de Lamotte Chief Financial Officer
Michel Picot Vice Chairman-Supervisory Board
Patrick de Roquemaurel Member-Supervisory Board
Denis Fortier Member-Management Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EUROBIO SCIENTIFIC-38.34%179
MODERNA, INC.-37.63%60 858
IQVIA HOLDINGS INC.-27.66%37 910
LONZA GROUP AG-37.08%35 629
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.22.86%25 632
SEAGEN INC.-17.71%23 620