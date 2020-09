Eurobio Scientific : EUOBIO SCIENTIFIC lance un test de diagnostic rapide de l'antigène SARS CoV-2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurobio Scientific a annoncé le lancement d'un premier test de diagnostic rapide permettant la recherche de l'antigène du virus SARS CoV-2. Ce test, Sofia SARS Antigen, développé par son partenaire américain Quidel, est complémentaire des tests de PCR qui restent la référence en termes de performances de détection du virus responsable de Covi-19. L'expert du diagnostic médical in vitro souligne que ce test est déjà marqué CE et disponible immédiatement à la vente." Il était particulièrement important pour notre groupe de compléter son offre de tests de dépistage afin de répondre à la demande de nos clients. L'engorgement des laboratoires d'analyse nécessitait une évolution dans les technologies de test que nous mettons immédiatement à leur disposition. Notre offre inclut maintenant un premier test déjà marqué CE et destiné à nos clients équipés du lecteur Sofia, principalement les services hospitaliers nécessitant des tests unitaires rapides " a déclaré son président-directeur général Jean-Michel Carle.