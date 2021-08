Midcap Partners a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 37 euros sur le titre Eurobio Scientific. Pour l’heure, les estimations du broker restent inchangées. Ceci étant, si l’activité Covid reste à un soutenu avec des volumes de tests records, l’analyste se montre plus prudent concernant la suite du semestre et notamment la mise en place du déremboursement des tests « conforts » annoncé par le gouvernement français il y a quelques semaines.