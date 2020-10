Eurobio Scientific : RESULTATS SEMESTRIELS 2020

RESULTATS SEMESTRIELS 2020

EBITDA à 20,3 M€

Renforcement des moyens financiers

Poursuite de la dynamique attendue au 2e semestre

Paris, le 15 octobre 2020 – 17h35

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2020.

Les résultats du 1er semestre d’Eurobio Scientific reflètent le succès de l’engagement du Groupe dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 et le maintien d’une progression sur les activités traditionnelles. La rentabilité permet au Groupe de financer à la fois sa croissance organique et sa croissance externe et d’investir dans le développement de nouveaux produits de diagnostic. Au vu des commandes enregistrées à mi-octobre, notamment à l’international, Eurobio Scientific anticipe une nouvelle croissance exceptionnelle de son chiffre d’affaires et de ses résultats au 2e semestre 2020.

en K€ 30 juin 2020 30 juin 2019 Variation Ventes de produits de diagnostic in vitro 62 086 29 440 +111% Autres produits et subventions 377 185 Total des produits d'exploitation 62 463 29 625 +111% Coût d'achat des marchandises (32 168) (18 256) +76% Marge brute 30 295 11 369 +166% Dépenses de recherche et développement (918) (568) +62% Frais marketing et commerciaux (7 581) (5 704) +33% Frais généraux et administratifs (3 392) (2 781) +22% Résultat opérationnel 18 404 2 316 +695% EBITDA 20 284 4 082 +397% Résultat financier (208) (159) Résultat exceptionnel - (19) Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (1 420) (1 419) Impôts (1 406) (369) Impôts différés (IDA) 10 316 Résultat net 25 685 351 Résultat net hors amort. des écarts d’acquisition & IDA 16 789 1 770 +849% 30 juin 2020 31 déc. 2019 Trésorerie (y compris valeurs mobilières de placement) 16 313 7 619 Dette financière * 27 544 15 104 Fonds propres 60 572 35 249

* hors crédit-bail (3,8 M€ au 30/06/20 vs 4,2 M€ au 31/12/19)

« Avec une crise sanitaire mondiale de cette ampleur, la capacité de croissance que nous avons structurée ces deux dernières années a été mise à l’épreuve plus vite que prévu. Le test s’est avéré concluant, à la fois d’un point de vue scientifique et commercial – Eurobio Scientific s’étant imposé comme un acteur important de la lutte contre l’épidémie – et d’un point de vue financier, avec une progression des résultats en ligne avec la croissance spectaculaire de l’activité. » commente Denis Fortier, Directeur général d’Eurobio Scientific.

Un acteur important de la lutte contre l’épidémie de COVID-19

Dans la continuité de sa mission pour apporter aux acteurs de la santé des outils de diagnostic afin de lutter contre les maladies, Eurobio Scientific s’est mobilisé au 1er semestre pour trouver, fournir, produire et livrer des tests de diagnostic de la COVID-19. Ainsi, en dépit des contraintes liées au confinement, le Groupe a su démontrer sa réactivité et sa capacité d’adaptation en mettant rapidement sur le marché des tests de PCR et de sérologie, en distribution et en propre, pour devenir un acteur important de la lutte contre l’épidémie. Parallèlement, Eurobio Scientific a réussi à maintenir en croissance ses activités traditionnelles.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, en croissance de 111% à 62,1 M€, est composé pour moitié (31,0 M€) des ventes de tests et machines de diagnostic COVID-19. Les activités traditionnelles sont en croissance de 6% à 31,2 M€, dont 2% à périmètre constant en excluant la filiale au Royaume Uni acquise en juillet 2019, malgré un recul brutal pendant les mois de confinement en avril et en mai. Sur ses activités hors COVID-19, le Groupe maintient une répartition assez stable entre ses 3 pôles : Maladie (53%), Transplantation (38%) et Produits pour la Recherche (9%).

Un effet multiplicateur sur le résultat

La forte mobilisation de tous les départements du groupe et l’expérience dans la lutte contre les épidémies locales ont permis à Eurobio Scientific de réagir rapidement pour répondre à la demande des laboratoires pour des tests COVID-19 en préservant les critères du Groupe en matière de délai, de qualité et de rentabilité.

Le taux de marge brute a ainsi progressé (48,7% contre 38,6% l’an passé), grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme COVID-19.

Les charges opérationnelles, notamment marketing et commerciales, ont augmenté significativement pour accompagner le doublement de l’activité, mais dans des proportions nettement inférieures, avec pour conséquence un EBITDA multiplié par près de 5, à 20,3 M€ contre 4,1 M€ au 1er semestre 2019.

L’augmentation des dépenses de R&D sur le semestre (+62% à 0,9 M€) reflète la réactivité des équipes de développement pour mettre sur le marché des nouveaux tests adaptés à la demande des laboratoires et des autorités de santé, avec pour conséquence un élargissement de la gamme de produits propriétaires.

Les charges financières restent maîtrisées (0,2 M€), dans un contexte d’augmentation de l’endettement pour financer la croissance.

Les reports déficitaires ont un double effet, à la fois sur l’impôt de la période (1,4 M€) et sur l’activation d’impôts différés actifs (+ 10,3 M€) anticipant leur impact sur les deux ans à venir.

L’amortissement des écarts d’acquisition est stable, à 1,4 M€.

Le résultat net ressort à +25,7 M€ au 30 juin 2020, à comparer à +0.35 M€ l’an passé. Hors amortissement des écarts d’acquisition et impôt différé actif, le résultat net est de 16,8 M€ par rapport à 1,8 M€ au 30 juin 2019.

Moyens financiers renforcés

Le retour à la profitabilité d’Eurobio Scientific depuis deux exercices a permis à l’entreprise de bénéficier de la confiance de ses partenaires financiers et de constituer un consortium bancaire pour un prêt à des conditions beaucoup plus attrayantes que par le passé. Un financement de 7,6 millions d’euros a ainsi été mis en place en février 2020. Il a permis de restructurer la dette de la société en mettant fin aux anciens financements mezzanine coûteux, obligations et BSA, et en remboursant les prêts vendeurs qui étaient encore en cours, ainsi que les financements de trésorerie à court terme.

Au 30 juin 2020, le montant total de la trésorerie s’élève à 16,3 M€ et la dette financière à 27,5 M€, soit une dette financière nette de 11,2 M€, contre 7,5 M€ au 31 décembre 2019. Avec des capitaux propres de 60,6 M€, le gearing au 30 juin 2020 s’établit à 0,18, contre 0,21 au 31 décembre 2019.

Ces moyens financiers renforcés ont notamment permis à Eurobio Scientific d’acquérir en juillet 2020 la société de diagnostic TECOmedical AG, présente en Suisse, Allemagne, Autriche et Benelux.

En parallèle, afin de financer la hausse importante de son besoin en fonds de roulement, la société a mis en place à titre transitoire sur un an un prêt complémentaire garanti par l’Etat (PGE) de 10 millions d’euros en avril 2020.

Poursuite de la dynamique attendue au 2e semestre

Le Groupe s’emploie à préserver une légère croissance de ses activités historiques, dans un environnement de santé où les laboratoires, publics et privés, consacrent une large part de leurs ressources à la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Sur le front de l’épidémie, Eurobio Scientific est aujourd’hui un acteur français significatif de la lutte contre la COVID-19, en offrant un arsenal complet de tests qui inclut toutes les méthodes de détection et qui s’adapte à toutes les charges de travail et toutes les typologies de clients. Avec un volume de tests en augmentation et des ventes prévues sur tous les mois du semestre, Eurobio Scientific anticipe un chiffre d’affaires COVID-19 en progression sur la deuxième partie de l’année, progression renforcée par de nouveaux débouchés à l’export, notamment sur la zone Europe - Maghreb - Moyen Orient.

Cette forte croissance va permettre au Groupe d’accélérer le déploiement de sa stratégie, en étendant sa présence géographique, en investissant dans le développement de nouveaux produits, en propre ou en partenariat, et en saisissant d’éventuelles opportunités de croissance externe.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le Rapport Financier Semestriel 2020 sera mis à disposition du public et déposé demain (16/10/20) auprès d’Euronext. Il pourra être également consulté sur le site Internet de la société (https://www.eurobio-scientific.com).

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires 2020 : 25 janvier 2021

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 148 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris



Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech.



Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Contacts

Groupe Eurobio Scientific



Denis Fortier, Directeur Général



Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général



Tel. +33(0) 1 69 79 64 80



Calyptus



Mathieu Calleux / Gregory Bosson



Relations Investisseurs



Tel. +33(1) 53 65 68 68



eurobio-scientific@calyptus.net

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur les, informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou qui sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

