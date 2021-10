Eurobio Scientific : bondit grâce à un paiement d'AbbVie

Eurobio Scientific bondit de 5% à 18,44 euros. A moins d'une semaine de la publication de ses résultats semestriels (le 12 octobre), la medtech française spécialisée dans le diagnostic in vitro a annoncé une bonne nouvelle. Elle a reçu d'Allergan (aujourd’hui AbbVie) un paiement d'étape de 430 000 dollars dans le cadre de la soumission d’un dossier IND (Investigational New Drug) auprès de la FDA américaine pour le passage en phase clinique de la molécule AGN-231868 dans le traitement de la sécheresse oculaire.



Dans le cadre du développement de l'AGN-231868, Eurobio Scientific reste éligible à d'autres paiements d'étape liés à des transitions réussies vers d'autres étapes cliniques. Si la molécule obtient l'autorisation de mise sur le marché, la société recevra également des paiements d'étape et sera éligible à des redevances sur les ventes futures.



Hervé Duchesne de Lamotte, directeur général adjoint d'Eurobio Scientific déclare : " Le programme thérapeutique d'Eurobio Scientific se poursuit grâce à Allergan, son partenaire de longue date. Cette soumission auprès de la FDA est une bonne indication de la valeur de nos actifs thérapeutiques qui comprennent par ailleurs des molécules en développement dans le domaine de l'oncologie par Felicitex, une société de biotechnologie américaine. "



Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 37 euros sur Eurobio Scientific dans le sillage de cette annonce.