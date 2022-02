Eurobio Scientific : création d'une holding avec NextStage AM

Eurobio Scientific, un spécialiste du dépistage des maladies infectieuses, a annoncé lundi qu'il allait s'associer avec NextStage AM, qui va investir 35,5 millions d'euros au sein d'une holding baptisée EurobioNext.



Aux termes de l'opération, EurobioNext détiendrait quelque 3,2 millions d'actions ordinaires d'Eurobio Scientific, soit l'équivalent d'environ 28,3% du capital.



Le capital d'EurobioNext serait détenu majoritairement par les deux dirigeants-actionnaires de référence d'Eurobio, Jean-Michel Carle Grandmougin et Denis Fortier, à hauteur d'environ 56,5%.



NextStage et FPCI Pépites et Territoires, une filiale d'AXA, détiendront quant à eux 43,5%.



L'opération, qui doit permettre à Eurobio Scientific d'accélérer son développement, repose sur un prix unitaire par action Eurobio Scientific de 25,28 euros.



A environ 22,6 euros, le cours de Bourse du spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie ne s'ajustait pas encore à ce prix lundi matin, mais affichait quand même un gain de plus de 5%.



