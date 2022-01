Eurobio Scientific : lance un autotest pour détecter des infections par VIH

Eurobio Scientific a annoncé la signature d'un contrat de distribution exclusive de l'autotest salivaire OraQuick avec la firme américaine Orasure. Ce contrat exclusif concerne le marché français y compris ses territoires ultra-marins. Ce test permet en 20 minutes de détecter la présence d'anticorps caractéristiques des infections par VIH à partir d'un échantillon de salive. Comme les tests sérologiques COVID, il se présente sous forme d'une petite plaque avec fenêtre pour visualiser le résultat. ll ne nécessite pas d'échantillon sanguin mais un simple prélèvement de salive.



OraQuick est disponible immédiatement en officine et dans les centres de dépistages associatifs et hospitaliers. Avec ce test, Eurobio Scientific renforce sa présence en biologie délocalisée, notamment dans les pharmacies, et étoffe sa gamme d'autotests, l'autotest COVID étant déjà disponible depuis le mois de juin.