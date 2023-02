Eurobio Scientific : le Directeur général de GenDx détient 2% du capital

Eurobio Scientific a été notifié de l’atteinte d’une participation de 2% du capital par EchiumBio Holding BV, la holding de Wietse Mulder, CEO de GenDx, société que le spécialiste du diagnostic médical in vitro a acquise en octobre dernier. EchiumBio a en effet franchi, via des achats de titres sur le marché, le seuil statutaire de 2% et détenait 230 956 actions Eurobio Scientific en date du 3 février 2023.



" L'acquisition de GenDx avait été réalisée entièrement en numéraire et le fait que Wietse entre à notre capital au bout de seulement quelques mois est un signal très positif", a déclaré Denis Fortier, CEO d'Eurobio Scientific. " Nous étions ravis de l'accueillir au sein de notre équipe de direction et c'est un grand plaisir de l'avoir désormais aussi comme associé. C'est une marque forte de confiance dans notre projet commun. "



Pour Wietse Mulder, " Il me semble logique que mon engagement professionnel aux côtés des équipes de Direction d'Eurobio Scientific se double d'un engagement financier en tant qu'actionnaire du Groupe. Eurobio Scientific a les atouts pour construire un acteur européen leader en matière de diagnostic moléculaire et je suis aujourd'hui convaincu que GenDx va contribuer fortement à la réalisation de cette ambition. "



Le conseil d'administration d'Eurobio Scientific recommande de nommer Wietse Mulder en tant qu'administrateur lors de la prochaine Assemblée générale.