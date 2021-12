Eurobio Scientific : marque CE de son nouveau test qui cible aussi Omicron

Eurobio Scientific a annoncé le marquage CE de son test propriétaire EBX 047, Eurobioplex SARS-CoV-2 Fast-SVD – Screening and Variants Detection, développé spécifiquement pour le dépistage de routine du Covid-19 et l'identification des variants actuels, dont Omicron. Cette autorisation de commercialisation est obtenue moins de 15 jours après le lancement d'une première version de ce test au format RUO (" Research Use Only "), le 30 novembre dernier.