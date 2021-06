Eurobio Scientific : modalités de participation à l'assemblée

générale annuelle à huis-clos du 17 juin 2021

Paris, le 15 juin 2021 -17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, détaille les modalités de participation à son assemblée générale annuelle du 17 juin 2021, à 9h00.

Comme annoncé dans l'avis de convocation du 31 mai 2021, l'Assemblée Générale de la Société se tiendra hors la présence physique des actionnaires. L'Assemblée Générale se déroulera en visioconférence depuis le lien qui sera publié le jour de l'assemblée à partir de 8h00 sur le site de la Société (https://www.eurobio-scientific.com/fr)dans l'encadré « Assemblée Générale Annuelle ». Une rediffusion sera disponible sous forme d'un fichier audio MP3 à l'adresse https://www.eurobio- scientific.com/fr/investisseurs/assemblees-generales,dès que possible à l'issue de l'Assemblée Générale, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré suivant la date de l'Assemblée Générale.

Il est rappelé que les actionnaires ne pourront pas participer et voter en direct à l'Assemblée Générale. Tout actionnaire peut voter et poser des questions écrites à la Société, par correspondance. Les questions devaient être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à disposition des actionnaires sont disponibles sur le site de la Société (https://www.eurobio-scientific.com/fr/investisseurs/assemblees-generales).

A propos d'Eurobio Scientific

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 148 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d'Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts Groupe Eurobio Scientific Calyptus Denis Fortier, Directeur Général Mathieu Calleux / Gregory Bosson Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général Relations Investisseurs Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

