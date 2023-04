La valeur du jour à Paris - Eurobio Scientific bien orienté malgré des résultats 2022 en retrait

Eurobio Scientific gagne 3,83% à 16,80 euros. Si les comptes 2022 du groupe français spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité ont été impactés par le déclin des activités Covid, ils sont jugés cependant solides. Son résultat net a baissé de 59% à 24,9 millions d’euros et son Ebitda s'est replié de 48% à 405 millions d’euros. Invest Securities évoque une marge de 26,5% "en baisse mais solide", soulignant qu'elle a doublé par rapport à 2019.



La société invoque " la diminution de l'ampleur de l'activité Covid " et les provisions exceptionnelles passées sur le stock de produits Covid, sans lesquelles le taux de marge brute ressort à 50%.



Déjà publié, le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 152, 6 millions d'euros. Eurobio souligne que son cœur d'activité enregistre une croissance importante de 15%, et bénéficie ainsi des premiers effets des acquisitions de BMD (Belgique) et GenDx (Pays-Bas), tandis qu'à périmètre constant, la croissance est de 5%.



Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 4 millions d'euros, directement liés aux frais bancaires de mise en place des nouveaux emprunts et aux frais relatifs à l'activité fusion-acquisition, particulièrement importante en 2022.



Eurobio Scientific dispose d'une trésorerie de 86 millions d'euros au 31 décembre 2022, pour une dette financière de 108 millions d'euros, soit une dette financière nette de 22 millions d'euros, lui laissant une capacité d'investissement intacte pour les prochaines années.



" Si l'année 2023 devrait être un point bas pour le groupe, les perspectives à moyen terme restent fortes " affirme TP Icap Midcap dans une note dédiée à la valeur, évoquant des résultats " atterrissant légèrement en-dessous de (ses) attentes ". L'écart avec ses estimations s'explique par la hausse plus forte qu'anticipée des frais généraux de 4 millions d'euros principalement causée par des charges non récurrentes liées à l'acquisition de GenDx finalisée en octobre 2022. L'analyste reste à l'Achat mais avec un objectif de cours " ajusté " à 29 euros contre 32 auparavant : " nous jugeons les multiples de valorisation toujours faibles au vu des perspectives à moyen terme ", conclut-il.