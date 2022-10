Résultats S1 2022 : croissance continue de l'activité hors COVID

Les résultats du 1er semestre d'Eurobio Scientific reflètent la poursuite de la croissance de ses activités historiques, hors COVID, dans un contexte de désengagement de distributions à faible marge. L'impact des vagues épidémiques diminuant, les activités COVID reculent comme anticipé. La bonne maîtrise par le Groupe de son besoin en fonds de roulement lui permet d'afficher au 30 juin une trésorerie positive de 111,2 M€, et d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie ainsi que son programme de rachat d'actions. Ont ainsi été acquises bmd Belgique (juin), et, post-clôture (octobre), la société néerlandaise GenDX, opération structurante et porteuse de nombreuses synergies.

Les activités historiques d'Eurobio Scientific devraient croître régulièrement, avec des marges plus fortes liées à la hausse de la part des produits propriétaires et à la réallocation du portefeuille de distribution. Par ailleurs, le ralentissement du marché du diagnostic COVID se poursuivant, mais de façon non linéaire, le Groupe reste attentif et prudent afin de continuer à servir les besoins de ses clients tout en amortissant le recul de ce segment d'activité.

Les dépenses de R&D et les frais marketing et commerciaux augmentent légèrement plus vite que le chiffre d'affaires, pour accompagner la croissance à venir. La hausse plus rapide des frais généraux et administratifs intègre les frais liés aux opérations de haut de bilan du semestre : deux acquisitions et un partenariat stratégique et capitalistique. Le résultat opérationnel s'affiche donc à 22,0 M€ (40,0 M€ au S1 2021), et l'EBITDA à 26,0 M€ (42,5 M€ au S1 2021).

Fort d'une trésorerie importante et de son positionnement de leadership, le Groupe a réalisé ces derniers mois deux acquisitions pour accélérer le déploiement de ses axes stratégiques :

l'accroissement de la part des produits propriétaires,

la poursuite de l'expansion internationale, et

l'ouverture de nouveaux segments de marché.

Le rachat en juin de bmd Belgique vient renforcer la présence du Groupe en vente et marketing sur la zone Benelux.

L'acquisition de GenDX, dont le closing vient d'être réalisé le 3 octobre dernier, revêt une dimension particulière. Elle est stratégique et transformante en apportant de la valeur dans chacun des trois axes stratégiques du Groupe :

GenDx détient une gamme de produits très innovants et 100% propriétaires ;

elle est par ailleurs présente en direct aux Pays-Bas, en Allemagne et en Amérique du Nord ainsi que, via ses distributeurs, dans le reste de l'Europe et en Asie ;

Pays-Bas, en Allemagne et en Amérique du Nord ainsi que, via ses distributeurs, dans le reste de l'Europe et en Asie ; enfin, l'avance technologique de GenDx dans la digitalisation du diagnostic, à travers les algorithmes et logiciels mis au point par ses bio-informaticiens, va permettre au Groupe d'adresser de nouveaux segments de marché bien au-delà de l'activité de transplantation sur laquelle GenDx était positionnée jusqu'à présent.

Prochains rendez-vous financier

Chiffre d'affaires annuel 2022 : 23 janvier 2023, après bourse

Résultats annuels 2022 : 5 avril 2023, avant bourse

Assemblée générale annuelle : 12 juin 2023 à 9h00

Chiffre d'affaires S1 2023 : 24 juillet 2023, après bourse

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

A propos d'Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 250 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d'investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d'Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS

- Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts Groupe Eurobio Scientific Calyptus Denis Fortier, Directeur Général Mathieu Calleux / Maisie Mouret Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général Relations Investisseurs Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Tel. +33(1) 53 65 68 68 eurobio-scientific@calyptus.net

TEPAFCPI

Page 3 sur 3