Eurocell PLC est un fabricant, distributeur et recycleur de produits de construction basé au Royaume-Uni. La société et ses filiales sont principalement engagées dans l'extrusion et la fourniture de fenêtres en polychlorure de vinyle (PVC) et de produits de construction pour le marché des fenêtres neuves et de remplacement, ainsi que dans la vente de matériaux de construction à travers le Royaume-Uni. Ses segments comprennent les profilés, les plastiques de construction et l'entreprise. Le segment des profilés est engagé dans l'extrusion et la vente de fenêtres en PVC et de produits de construction pour le marché des fenêtres neuves et de remplacement à travers le Royaume-Uni. Ce segment comprend Vista Panels, S&S Plastics et Eurocell Recycle North. Le segment Building Plastics se consacre à la vente de matériaux plastiques de construction au Royaume-Uni. Ce segment comprend Kent Building Plastics et Trimseal. La société propose des produits aux installateurs, aux petits constructeurs, aux entrepreneurs de toiture et aux revendeurs indépendants. Elle exploite des installations d'extrusion et de fabrication d'outils d'une superficie d'environ 80 000 pieds carrés.

Secteur Fournitures de construction et installation