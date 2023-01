Le PDG d'Eurocell, M. Kelly, part à la retraite. M. Waters, le directeur de l'exploitation d'Ibstock, le remplace.

(Alliance News) - Eurocell PLC a déclaré vendredi que le directeur général Mark Kelly prendra sa retraite en tant que PDG de la société de produits PVC pour fenêtres, portes et toitures, basée dans le Derbyshire, au cours de l'année 2023.

Mark Kelly est devenu PDG d'Eurocell en 2016.

Darren Waters, directeur de l'exploitation du fabricant de briques en terre cuite et de produits en béton Ibstock PLC, basé à Leicester, le remplacera et deviendra directeur général désigné d'Eurocell au printemps. De 2012 à 2020, Waters a travaillé comme PDG du Royaume-Uni et de l'Irlande du fournisseur de composants de portes et fenêtres Tyman PLC, basé à Londres.

Eurocell a l'intention de publier son bilan de fin d'année le 26 janvier.

Les actions d'Eurocell étaient en baisse de 1,7% à 145,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

