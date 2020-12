Eurofins Scientific : BioPharma Product Testing Italy élargit sa capacité d'évaluation de l'activité virucide grâce à un nouveau laboratoire dédié

En réponse à la demande mondiale croissance de services d'évaluation de l'activité virucide de certains produits en raison de la pandémie de COVID-19, Eurofins BioPharma Product Testing Italy (Eurofins BTP Italy) a élargi sa capacité d'évaluation de l'activité virucide avec l'ouverture d'un laboratoire dédié sur son campus de Milan. Ce laboratoire réalisera des essais et des études sur des produits désinfectants.

Livré en à peine 3 mois, ce laboratoire de niveau 2 de biosécurité, d'une superficie de 400 m², est à présent entièrement achevé et opérationnel. L'ensemble du personnel et des scientifiques nécessaires a été recruté, et simultanément formé, pour permettre le lancement des opérations début décembre 2020.

Les produits désinfectants sont devenus omniprésents dans notre vie quotidienne, suite à la pandémie de COVID-19. Ils sont désormais utilisés de façon bien plus répandue et fréquente qu'avant. La demande de ce type de produits s'est considérablement accrue, parallèlement à celle des exigences en matière d'essais. Le laboratoire organisera des essais accrédités ISO 17025 et des études portant sur les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). L'objectif est d'évaluer et de démontrer l'activité virucide générale des produits (contre les virus à enveloppe et/ ou sans) et de déterminer les niveaux d'efficacité contre les Coronavirus ou la grippe. Les essais sont réalisés conformément aux normes et lignes directrices internationales; CEN, ISO, ASTM et OCDE. Doté de 8 postes de travail à activité virucide contre le risque biologique et d'un équipement d'essais de manipulation des cultures cellulaires, le laboratoire permettra d'accroître la capacité d'évaluation virucide de Eurofins BPT Italy de 40 à 100 études par mois. Le laboratoire a été conçu de sorte à ce que cette expansion double la capacité d'études de tests, au moment venu, le cas échéant. Il a également été conçu dans le respect des mesures sanitaires et de sécurité actuelles relatives à la distanciation sociale en raison de la pandémie de COVID-19.

Eurofins BPT Italy, un campus de 18.000 m² situé à Milan, emploie 350 collaborateurs et offre des services de tests et de recherche en laboratoire aux industries des produits désinfectants, des dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Nos experts possèdent plus de 20 années d'expérience dans l'évaluation de l'efficacité des produits désinfectants contre les micro-organismes et les virus.

L'installation est certifiée GLP, accréditée EN ISO/IEC 17025, accréditée conforme aux normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) par l'Agence des médicaments italienne, certifiée AIFA et auditée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Ce nouveau laboratoire d'évaluation de l'activité virucide permettra à Eurofins BPT Italy de continuer à soutenir ses clients dans leurs activités de développement et de tests réglementaires.

