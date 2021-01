Eurofins Scientific : GeneScan Technologies annonce la certification PTM de l'AOAC pour le flux de travail de détection VIRSeek SARS-CoV-2 sur les surfaces environnementales dans le cadre du programme de validation d'interventions d'urgence SARS-CoV-2 de l'AOAC

Eurofins GeneScan Technologies (Paris : ERF) annonce que la solution VIRSeek SARS-CoV-2 a été évaluée et approuvée par le programme Performance Tested MethodsSM de l'AOAC (PTM) le 29 décembre 2020 et a reçu la certification PTM de validation d'intervention d'urgence numéro 122006. Le VIRSeek SARS-CoV-2 est un flux de travail complet destiné à la détection du SARS-CoV-2 sur les surfaces environnementales comprenant l'écouvillonnage des surfaces environnementales, l'extraction de l’ARN, l'analyse RT-PCR et l'évaluation par un algorithme avancé.

De récentes recherches ont démontré qu’une contamination virale des surfaces environnementales pouvait conduire à un transfert viral et par conséquent à une accélération des flambées épidémiques. La solution VIRSeek SARS-CoV-2 comprend l’ensemble des réactifs nécessaires à l'échantillonnage de surface et garantit l’absorption efficace du virus de différents types de surface. Au sein du flux de travail VIRSeek SARS-CoV-2, l'élimination efficace du virus à partir de l'écouvillon et l'isolement automatisé d’un ARN de haute qualité sont garantis par le kit d’extraction d'ARN AE1 VIRSeek. Suite à l'extraction de l'ARN, les lysats sont analysés à l’aide du kit RT-PCR en temps réel VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex. Le kit est hautement précis dans la détection de deux régions du gène N (N1 et N2) du SRAS-CoV-2, garantissant des résultats fiables avec une approche à deux gènes cibles. La solution peut être utilisée sur différents types de surfaces, notamment le plastique, l’inox ou le carton. L'évaluation des résultats est simplifiée par le logiciel FastFinder, qui utilise des techniques avancées d'apprentissage automatique pour une analyse automatisée et fiable.

Le programme Performance Tested MethodsSM (PTM) de l’Institut de recherche de l'AOAC (basé dans le Maryland aux États-Unis) fournit un examen et une certification par un tiers indépendant des performances des méthodes d'essai propriétaires et réagit désormais à la pandémie mondiale avec son programme de validation d'interventions d'urgence.

À propos d’Eurofins Technologies

S'appuyant sur l'expérience et l'excellence scientifique du groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial en croissance rapide de technologies de diagnostic et d’instruments basés sur ELISA leaders du secteur dans le domaine des essais bioanalytiques pour les industries alimentaire, fourragère, environnementale, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

Ses effectifs de R&D établis sur différents sites à travers le monde, partagent leur expertise relative au développement d'un large éventail de méthodes et d'applications innovantes, en se focalisant sur les immunoessais et les tests moléculaires. Pour plus de précisions, merci de visiter le site Internet Eurofins Technologies

