Eurofins Scientific : Genomics lance un service efficient de séquençage intégral du génome viral du SARS-CoV-2, essentiel pour l'identification des mutations virales

Eurofins Genomics (Paris:ERF) lance un service de dernière génération, optimisé et économique, de séquençage du SARS-CoV-2 fournissant l’intégralité des séquences du génome viral. Le meilleur mix d’oligonucléotides ARTIC NGS synthétisé par la branche Synthèses d’Eurofins Genomics sera prochainement disponible sur le marché. Le nouveau service NGS et le nouveau kit oligo ARTIC NGS sont les tout derniers produits ajoutés par Eurofins à son portefeuille déjà très riche pour aider les chercheurs du monde entier à développer des vaccins et à lutter contre la pandémie de COVID-19.

La diversité croissante des variantes du SARS-CoV-2 et la menace potentielle d’une virulence accrue, d’une infectiosité plus forte et d’une modification des épitopes de ces nouvelles souches virales évolutives mettent en lumière la nécessité d’identifier, de tracer et de suivre les mutations sur l’intégralité du génome viral. Le séquençage de la totalité du génome du SARS-CoV-2 identifie les souches mutantes et détecte à un stade précoce les risques émergents, notamment les variantes potentiellement immunes et résistantes au vaccin.

Le service et le mix d’oligonucléotides sont basés sur un protocole du consortium ARTIC utilisé dans le monde entier pour le séquençage du SARS-CoV-2. L’approche ARTIC utilise un pool d’oligonucléotides pour amplifier le génome viral complet par PCR multiplexe. Eurofins Genomics a optimisé la formulation du pool d’oligonucléotides afin d’obtenir les meilleures performances et la meilleure uniformité de couverture pour le génome viral complet.

Le pipeline de bio-informatique sophistiqué d’Eurofins Genomics assemble et compare les séquences d’isolats contigus de la totalité du génome du SARS-CoV-2 et fournit un rapport aux fins d’une interprétation concluante. Le nouveau service utilise les installations de de séquençage de nouvelle génération à grande capacité contrôlées par le système évolutif, automatisé et standardisé de gestion des données de laboratoire (LIMS) d’Eurofins Genomics.

Comme annoncé le 23 décembre 2020, Eurofins offre gratuitement une partie de ses capacités de séquençage aux autorités de santé publique qui ne disposent pas d’un budget d’urgence pour détecter la souche VUI2020-12/01 qui se propage rapidement à l’heure actuelle au Royaume-Uni.

Pour plus de détails, cliquer ici.

Pour plus d’informations, visiter le site: www.eurofins.com

Notes à l’attention de l’éditeur:

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins est le leader mondial du marché de l’analyse des produits agro-alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques et des services de recherche contractuelle en agro-sciences. La Société est l’un des chefs de file mondiaux des services de test et de laboratoire pour la génomique, la découverte de médicaments, la criminalistique, les sciences des matériaux avancés et les tests de diagnostic clinique moléculaire.

Les sociétés d’Eurofins, qui sont dotées d’un effectif de plus de 50 000 collaborateurs travaillant au sein d’un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans une cinquantaine de pays, proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d’analyse. Les actions d’Eurofins sont cotées en Bourse sur Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201228005287/fr/