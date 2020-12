Eurofins Scientific S E : revoit ses objectifs 2020 à la hausse après une bonne performance d'automne

Eurofins Scientific est quasi stable aujourd'hui, ne progressant que de 0,17% à 66,74 euros. Pourtant, le laboratoire de diagnostic médical a publié ce matin une performance commerciale en octobre et novembre "excellente", lui permettant d'annoncer que ses objectifs financiers pour 2020 seraient largement dépassés. Son activité principale (hors réactifs cliniques COVID-19 et revenus des tests) est restée résistante, malgré l'impact du nouveau confinement, avec une croissance organique au cours des deux derniers mois proche de son objectif de croissance de 5 % par an.



Compte tenu de ces bonnes performances, Eurofins a revu à la hausse ses objectifs pour 2020 et vise désormais un chiffre d'affaires de de 5,3 milliards d'euros (contre 5,0 milliards précédemment), un EBITDA ajusté de 1,3 milliard d'euros (contre 1,1 milliard auparavant), et un flux de trésorerie disponible pour de 700 millions d'euros (contre 600 millions d'euros pour l'exercice précédent).



En plus des tests PCR et antigéniques, le groupe déclare travailler également sur une série d'autres tests pour faciliter la reprise du travail normal, des voyages et des activités sociales, ainsi que le déploiement des vaccins.



Eurofins estime qu'une grande incertitude demeure, notamment en ce qui concerne le calendrier du confinement, du déploiement des programmes de vaccination et la contribution globale des activités liées covid-19 à la performance du groupe. Par conséquent, ses objectifs financiers pour 2021 et 2022 (fixés en mars et octobre 2020) restent inchangés.



Gilles Martin, le CEO d'Eurofins a déclaré: "Malgré l'incertitude causée par la pandémie, nous envisageons 2021 et au-delà avec une grande confiance dans les perspectives du groupe et la réalisation de ses objectifs à long terme."