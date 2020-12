Eurofins Scientific : lance un test antigénique rapide du SARS-CoV-2 et un test RT-PCR pour les échantillons auto-prélevés par gargarisme

Eurofins Technologies annonce le lancement de deux produits importants pour contribuer à la lutte contre la COVID-19 :

- un test rapide labellisé CE-IVD pour la détection des antigènes du SARS-CoV-2 en 15 minutes ; et

- un test RT-PCR du SARS-CoV-2 qui a été validé avec succès pour les échantillons obtenus par gargarisme dans le pharynx, fournissant un test PCR de référence dans un format par auto-prélèvement, facile à utiliser, particulièrement pratique pour tester les enfants.

Le test antigénique rapide GSD NovaGen SARS-CoV-2 (COVID-19) fournit les résultats d'échantillons nasopharyngés en 15 minutes. Avec une sensibilité diagnostique de 92,6 % et une spécificité diagnostique de 98,6 %, le test répond aux critères de performance de l'OMS (sensibilité ≥ 80 % ; spécificité ≥ 97 %) pour une utilisation dans la lutte mondiale contre la COVID-19.

Le GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 (COVID-19) est un test PCR multiplex en temps réel, hautement sensible, pour la détection qualitative directe des pathogènes du SARS-CoV-2. Le test détecte simultanément deux séquences cibles dans le gène N. Le test PCR multiplex permet un flux de travail rationalisé en une seule réaction et fournit des résultats en une heure environ. Depuis le lancement du produit en mai, plus de 5 millions de tests ont été effectués sur des types d'échantillons validés. Le GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) a maintenant été validé avec succès pour les échantillons de gargarisme du pharynx. Contrairement aux écouvillons nasopharyngés, le gargarisme est un mode de prélèvement non invasif, facile à utiliser, moins inconfortable pour le patient et particulièrement utile pour les applications d'auto-prélèvement et les tests sur les enfants.

Ces deux kits peuvent également être achetés en ligne par des praticiens agréés dans la boutique en ligne d'Eurofins Technologies et ne doivent être utilisés que là où ils sont officiellement autorisés en Europe. Eurofins Technologies a l'intention de déposer séparément des demandes d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la FDA pour les nouvelles modalités de test.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.eurofins.com.

Remarques à l'attention du rédacteur :

À propos d’Eurofins Technologies

S'appuyant sur l'expérience et l'excellence scientifique du groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial en croissance rapide de technologies de diagnostic et d’instruments basés sur ELISA leaders du secteur dans le domaine des essais bioanalytiques pour les industries alimentaire, fourragère, environnementale, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

Situées sur divers sites à travers le monde, ses équipes de recherche et développement partagent leur expertise dans le développement d’un large éventail de méthodes et d’applications novatrices, en mettant l’accent sur les immunoessais et les tests moléculaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet d’Eurofins Technologies.

