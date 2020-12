Eurofins Scientific : revoit ses objectifs à la hausse pour 2020 suite à l'essor de son activité principale, ainsi qu'à celui de ses activités liées au COVID-19 en octobre et novembre

Les performances commerciales en octobre et novembre 2020 ont été très bonnes. Il est donc désormais confirmé qu’Eurofins dépassera largement ses objectifs financiers pour 2020 (lesquels avaient été fixés le 4 mars 2020, avant le début des perturbations entraînées par le COVID-19 en Europe et en Amérique du Nord, et sont restés inchangés depuis).

Notre activité principale (hors réactifs cliniques COVID-19 et chiffre d'affaires généré par les tests) est restée résiliente, malgré l’impact de nouveaux confinements dans de nombreuses régions au S2 2020. Elle s'est rapidement redressée et a enregistré une croissance organique au cours des mois d'octobre et novembre proche de notre objectif de croissance organique 1 de 5 % par an.

de 5 % par an. Au vu des bonnes performances enregistrées à ce jour, le Groupe a décidé de revoir ses objectifs pour 2020 à la hausse comme suit : Un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros pour l’exercice financier 2020 (contre 5 milliards d’euros au départ) Un EBITDA 4 ajusté 2 de 1,3 milliard d’euros pour l’exercice 2020 (contre 1,1 milliard d’euros au départ) Un flux de trésorerie disponible pour l’entreprise 5 (ou FCFF) de 700 millions d'euros pour l'exercice 2020 (contre 600 millions au départ A )

Résolu à soutenir les autorités sanitaires et les clients dans leur lutte contre la pandémie, le Groupe a su faire preuve de rapidité, de flexibilité et d’innovation pour répondre à leurs besoins en constante évolution. Eurofins continue de fournir des tests PCR à grande échelle, avec plusieurs millions de tests effectués en 2020. De plus, le Groupe poursuit son travail d’innovation avec le développement de modalités d’auto-prélèvement plus rapides pour son test PCR en temps réel multiplex ultra-sensible. La disponibilité de personnel qualifié pour effectuer les prélèvements nasopharyngés des patients est un goulot d’étranglement dans de nombreux pays, mais un auto-prélèvement à domicile fiable, suivi d’un test RT PCR rapide très sensible, rend ces tests plus accessibles. Pour les situations dans lesquelles la technique PCR n'est pas disponible, le Groupe a également lancé un test antigénique rapide fournissant les résultats de prélèvements nasopharyngés en 15 minutes. Les entités d'Eurofins travaillent également sur une série d'autres tests pour soutenir le retour à la normale du travail, des déplacements et des activités sociales en attendant le déploiement du vaccin.

Les perspectives commerciales restent bonnes pour 2021. Le Groupe prévoit de continuer à profiter des marchés de croissance séculaire non cycliques sur lesquels il opère et annonce que son activité principale est revenue à son taux de croissance organique cible en octobre et novembre.

L’activité liée au COVID-19 risque malheureusement de se poursuivre au premier trimestre 2021. Toutefois, d’importantes incertitudes persistent, notamment en ce qui concerne le calendrier sanitaire, le déploiement des programmes de vaccination et la contribution globale des activités liées au COVID-19 aux performances du Groupe. Par conséquent, les objectifs financiers pour 2021 et 2022 (initialement fixés avec la publication des résultats annuels 2019 le 4 mars 2020 pour les objectifs 2021 et avec les résultats du T3 2020 le 22 octobre 2020 pour les objectifs 2022) restent inchangés.

A L’objectif de 500 millions d’euros pour le FCFF en 2020 a été défini en mars 2020, puis ajusté à 600 millions d’euros au S1 2020 pour inclure la norme IFRS 16 sur le reclassement.

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF) :

Propos du PDG, le Dr Gilles Martin :

« Le quatrième trimestre a été une période intense marquée par l’innovation, l’activité opérationnelle et de bonnes performances financières, s’appuyant sur la dynamique du S3 2020. La flexibilité et réactivité du Groupe face au marché a donné lieu au développement de plusieurs solutions et produits importants pour soutenir les autorités sanitaires et nos clients dans leur lutte contre la pandémie.

Notre activité principale (hors activités liées au COVID-19) reste solide, et ce malgré les mesures de confinement prises durant la période. En octobre et novembre, la croissance organique s’est approchée des 5 % annuels, retombant ainsi sur les objectifs du Groupe en matière de croissance organique à long terme.

En dépit de l’incertitude ambiante liée à la pandémie, nous regardons 2021 et au-delà avec confiance. Nous sommes convaincus que les perspectives du Groupe sont bonnes et qu’il saura atteindre ses objectifs à long terme. Je suis touché par le talent, l’énergie et l’implication des employés d’Eurofins et des leaders à travers le monde, et je les remercie pour leurs considérables contributions en 2020. »

Remarque à l’attention du rédacteur :

