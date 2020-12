Eurofins Technologies : lance une nouvelle gamme améliorée de dispositifs à flux latéral pour détecter les allergènes dans les denrées alimentaires et les échantillons environnementaux

Eurofins Technologies (Paris : ERF), fournisseur de kits de testeurs et de systèmes d'analyses en laboratoire, annonce le lancement de la nouvelle gamme de produits SENSIStrip Allergen, qui détectent rapidement les allergènes étiquetés obligatoirement sur les produits alimentaires emballés.

Gérer les allergies alimentaires consiste généralement à éliminer complètement les allergènes de son alimentation. Pour ce faire, les consommateurs s'en remettent à un étiquetage clair et une traçabilité tout au long de la chaîne de production, de la matière première au produit final.

Les kits de testeurs SENSIStrip Allergen sont basés sur le concept de l'immunodosage, une méthode facile à utiliser et rapide qui ne demande que quelques minutes d'incubation. Cela permet un contrôle correct des allergènes à différentes étapes de la chaîne de production, sur les matrices alimentaires, l'eau de rinçage et le matériel.

Dotés de seuils de détection et d'une accessibilité faibles (l'utilisation du kit ne requiert aucun personnel hautement qualifié), les kits SENSIStrip Allergen sont l'outil idéal pour détecter une éventuelle contamination croisée avec des allergènes alimentaires, ce qui permet un dépistage rapide des matières premières, de la chaîne de production et du produit final. Cela évite ainsi de recourir à des analyses externes et réduit donc considérablement le temps requis pour la mise sur le marché d'un lot de produits alimentaires.

Les kits, livrés avec tout le matériel nécessaire prêt à l'emploi, permettent d'effectuer des analyses de 20 tests individuels par kit, sur des matrices alimentaires ou des échantillons environnementaux. En outre, ils sont livrés avec une fiche d'évaluation qui permet un résultat semi-quantitatif, basé sur l'intensité de la ligne sur la bandelette-test.

Cette nouvelle gamme de produits est un élément clé des solutions d'Eurofins Technologies pour gérer les allergènes alimentaires et la surveillance du contrôle du nettoyage qui, avec la gamme complète de tests SENSISpec ELISA de détection des allergènes, prouvent la détermination d'Eurofins Technologies à fournir des méthodes de test de haute qualité pour ses clients dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Vous pouvez commander tous les nouveaux tests SENSIStrip dans la boutique en ligne d'Eurofins Technologies.

Fondé sur l'expérience et l'excellence scientifique du Groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial à forte croissance de technologies de diagnostic et d'instruments de pointe basé sur la technique ELISA dans le domaine des tests bioanalytiques dans les secteurs des denrées alimentaires, de l'alimentation animale, de l'environnement, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

Ses effectifs de R&D basés dans différents sites à travers le monde, partagent leur expertise relative au développement d'un large éventail de méthodes et d'applications innovantes, en se focalisant sur les immunodosages et les tests moléculaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web Eurofins Technologies.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201214005877/fr/