Eurofins relève fortement ses objectifs 2020

Paris (awp/afp) - Le groupe français d'analyses Eurofins Scientific a annoncé qu'il avait "significativement" dépassé les objectifs qu'il s'était fixés pour 2020 et qu'il allait en conséquence les relever, à l'image de l'excédent brut d'exploitation ajusté désormais attendu à 1,3 milliard d'euros, contre 1,1 milliard annoncé en mars.

"Notre activité principale (à l'exception de ce qui concerne le Covid-19), reste solide, malgré les restrictions liées aux confinements lors de toute cette période. En octobre et novembre, notre croissance organique a flirté avec les 5%, revenant ainsi à nos objectifs de long terme", a réagi le PDG Gilles Martin dans un communiqué.

"Malgré les incertitudes causées par la pandémie, nous regardons 2021 et au-delà avec une confiance renforcée dans les perspectives du groupe et notre capacité à atteindre nos objectifs de long terme", a-t-il ajouté.

Hormis l'objectif d'Ebitda supérieur de 200 millions d'euros, Eurofins a également relevé pour 2020 son chiffre d'affaires (5,3 milliards d'euros contre 5 milliards) ainsi que sa trésorerie disponible (700 millions d'euros contre 600 millions).

Eurofins, qui possède un portefeuille de plus de 200'000 méthodes analytiques dans les services d'analyses pour la pharmacie, l'agroalimentaire et l'environnement, emploie plus de 50'000 personnes dans 50 pays et opère plus de 800 laboratoires. En 2019, Eurofins a réalisé un Ebitda de 833 millions d'euros et réalisé un chiffre d'affaires de 4,56 milliards d'euros.

afp/buc