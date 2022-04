Eurofins Scientific SE : Configuration technique de retournement 06/04/2022 | 08:46 Jordan Dufee 06/04/2022 | 08:46 achat conditionné En cours

Cours d'entrée : 94€ | Objectif : 113€ | Stop : 84€ | Seuil d'invalidation : 83€ | Potentiel : 20.21% La configuration technique du titre Eurofins Scientific SE donne des signes de retournement militant en faveur du retour d'une orientation positive de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 94 € pour viser les 113 €. Synthèse La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 28.47 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Tests en laboratoires Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EUROFINS SCIENTIFIC SE -14.52% 19 543 SGS AG -16.31% 20 574 SOTERA HEALTH COMPANY -7.35% 6 174 CENTRE TESTING INTERNATIONA.. -26.91% 5 164 PONY TESTING CO., LTD. -4.22% 1 396 CHINA BUILDING MATERIAL TES.. -25.18% 1 370 SUZHOU ELECTRICAL APPARATUS.. -26.22% 871 VICOM LTD 2.45% 546 HCT CO., LTD -16.87% 77 HRL HOLDINGS LIMITED -17.39% 36

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 6 389 M 6 982 M - Résultat net 2022 642 M 701 M - Dette nette 2022 2 213 M 2 418 M - PER 2022 28,5x Rendement 2022 1,06% Capitalisation 17 884 M 19 543 M - VE / CA 2022 3,15x VE / CA 2023 3,05x Nbr Employés 57 992 Flottant 66,7% Prochain événement sur EUROFINS SCIENTIFIC SE 21/04/22 Q1 2022 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 93,00 € Objectif de cours Moyen 105,44 € Ecart / Objectif Moyen 13,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gilles G. Martin Chairman & Chief Executive Officer Laurent Lebras Director-Group Finance & Administration Christian Wurst Chief Operating Officer-Food & Environment Testing Stuart Anderson Independent Non-Executive Director Féréchté Pouchantchi Independent Non-Executive Director