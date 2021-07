Eurofins Scientific SE : Techniquement solide 05/07/2021 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 96.38€ | Objectif : 105€ | Stop : 88€ | Potentiel : 8.94% Le titre Eurofins Scientific SE ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 105 €. Points forts Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

Avec un PER attendu à 32.84 et 36.41 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Tests en laboratoires Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EUROFINS SCIENTIFIC SE 40.23% 21 958 SGS AG 7.30% 23 309 CENTRE TESTING INTERNATIONA.. 6.87% 8 944 PONY TESTING INTERNATIONAL .. 104.40% 1 861 CHINA BUILDING MATERIAL TES.. 19.96% 1 195 SUZHOU ELECTRICAL APPARATUS.. 16.99% 993 SPORTON INTERNATIONAL INC. -10.07% 796

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 6 010 M 7 129 M - Résultat net 2021 549 M 651 M - Dette nette 2021 2 323 M 2 756 M - PER 2021 32,8x Rendement 2021 0,71% Capitalisation 18 413 M 21 807 M - VE / CA 2021 3,45x VE / CA 2022 3,56x Nbr Employés 51 516 Flottant 66,3% Prochain événement sur EUROFINS SCIENTIFIC SE 05/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 96,24 € Objectif de cours Moyen 87,86 € Ecart / Objectif Moyen -8,70% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gilles G. Martin Chairman & Chief Executive Officer Laurent Lebras Director-Group Finance & Administration Christian Wurst Chief Operating Officer-Food & Environment Testing Stuart Anderson Independent Non-Executive Director Féréchté Pouchantchi Independent Non-Executive Director