Eurofins : Oddo dégrade sa recommandation

Oddo BHF dégrade sa recommandation sur Eurofins Scientific de 'surperformance' à 'neutre' et ajuste son objectif de cours de 80 à 70 euros 'pour tenir compte d'un scénario économique difficile et d'un momentum peu favorable à court terme'.



Rappelant que le titre Eurofins a chuté d'environ 12% après une publication annuelle faible et une communication très conservatrice sur sa guidance 2023 notamment concernant la marge, le bureau d'études a ajusté à la baisse ses estimations 2023.



Selon lui, l'enjeu principal est de 'savoir quand le groupe pourra ou voudra accélérer sur les augmentations de prix pour compenser l'inflation pour remonter la marge', Oddo comprenant qu'il est actuellement plutôt dans une logique de gains de parts de marché.



