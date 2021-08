Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Eurofins, Stifel remonte son objectif de cours de 98 à 105 euros, après une réunion au cours de laquelle la direction s'est montrée confiante à la fois pour les perspectives à court et à moyen termes.



Le broker rehausse d'environ 7,5% son BPA estimé pour 2021, pour tenir compte de revenus de test Covid-19 et de rentabilité plus élevés que prévu, et d'environ 6% ceux pour 2022-23, tenant compte d'une 'reprise un peu plus rapide dans l'activité coeur'.



