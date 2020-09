Eurofins : Diatherix lance Flu Plus, un test de dépistage du SARS-CoV-2 et de cinq autres virus

Eurofins Diatherix, le leader du dépistage des maladies respiratoires virales et bactériennes, a le plaisir d’annoncer la mise au point de Flu Plus, un nouveau test qui vient s’ajouter à son portefeuille exclusif de tests de la fonction respiratoire. Des échantillons ont été acceptés à des fins d’essai à partir du 10 septembre 2020.

Diatherix a reçu de la FDA américaine une autorisation d’utilisation d’urgence pour son test de dépistage du virus SARS-CoV-2 le 22 avril 2020. Les laboratoires Eurofins (y compris Diatherix), qui ont produit à ce jour plus d’un million de tests pour le COVID aux États-Unis, sont heureux de s’appuyer sur leur vaste expertise des maladies respiratoires et infectieuses pour continuer à aider les cliniciens à apporter une réponse au COVID-19. À cette fin, Diatherix a développé le test Flu Plus, qui contient le virus SARS-CoV-2 non modifié approuvé par l’autorisation d’urgence, ainsi que cinq autres agents pathogènes viraux qui peuvent être utilisés pour aider les personnels soignants à identifier avec précision les virus les plus répandus associés aux maladies respiratoires. Ces cinq agents pathogènes viraux comprennent la grippe A, A(H1N1)pdm09, la grippe B, le virus respiratoire syncytial (A et B), et le rhinovirus/entérovirus humain qui sont connus pour allonger le temps de rétablissement chez les patients à haut risque.

Ce nouveau test complète les options de tests existantes de Diatherix pour le COVID-19, lesquelles comprennent le test à cible unique pour le SARS-CoV-2, notre test unique pour le COVID-19 qui comprend le virus SARS-CoV-2 et cinq autres organismes bactériens synergiques, et la possibilité de commander le virus SARS-CoV-2 avec nos tests respiratoires, respiratoires viraux, grippaux, respiratoires supérieurs et respiratoires pédiatriques.

En outre, Diatherix acceptes six méthodes de prélèvements d’échantillons, à savoir par écouvillon nasal, écouvillon naso-pharyngé, aspiration/lavage naso-pharyngé, écouvillon de gorge, aspiration bronchique et écouvillon d’expectoration.

Diatherix travaille avec les hôpitaux, les cabinets médicaux, les établissements de soins et les laboratoires de référence de tout le pays. Tous les tests seront effectués conformément au délai de traitement d’une journée prévu par Diatherix, c’est-à-dire que les résultats des tests seront envoyés aux cliniciens le jour même de la réception de l’échantillon.

Remarque: pour le moment, Eurofins Diatherix ne peut accepter d’échantillons provenant de l’État de New York.

Le virus SARS-CoV-2 de Diatherix Eurofins n’a pas été autorisé ni approuvé par la FDA. Ce test a été approuvé en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence par des laboratoires agréés et a été autorisé uniquement pour le dépistage de l’acide nucléique du SARS-CoV-2, et non pour d’autres autre virus ou agents pathogènes. Le test n’est autorisé que pour la durée de la déclaration de l’existence de circonstances qui justifient l’autorisation d’utiliser d’urgence des tests diagnostiques in vitro dépister et/ou diagnostiquer le COVID-19 en vertu de l’article 564 (b)(1) de la loi 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), sauf si l’autorisation est résiliée ou révoquée plus tôt.

À propos d’Eurofins Diatherix

Eurofins Diatherix utilise le système TEM-PCR™ (Target Enriched Multiplex Polymerase Chain Reaction), une technologie moléculaire exclusive et innovante qui lui permet de fournir un nombre très élevé de résultats en une journée. La technologie TEM-PCR™ a été conçue pour relever les défis posés par les méthodes de laboratoires conventionnelles lorsqu’il s’agit d’identifier des bactéries indépendamment d’une utilisation récente d’antibiotiques et de pathogènes difficiles à cultiver. Pour les cliniciens, les avantages comprennent la réduction de l’utilisation d’antibiotiques, de meilleurs résultats pour les patients, la réduction et l’évitement des coûts et l’amélioration de la satisfaction des patients.

