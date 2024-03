Purchases of own shares from the 18th to the 22th of March 2024

Name of the Issuer

Identity code of the IssuerName of the

BrokerIdentity code of the Broker

18/03/2024 09:04:24

18/03/2024 09:08:45

18/03/2024 09:11:44

18/03/2024 09:16:20

18/03/2024 09:20:30

18/03/2024 09:28:21

18/03/2024 09:29:52

18/03/2024 09:34:19

18/03/2024 09:47:45

18/03/2024 09:47:45

18/03/2024 09:54:50

18/03/2024 09:59:46

18/03/2024 10:03:59

18/03/2024 10:14:07

18/03/2024 10:23:17

18/03/2024 10:23:17

18/03/2024 10:31:30

18/03/2024 10:34:13

18/03/2024 10:47:26

18/03/2024 10:50:53

18/03/2024 10:58:55

18/03/2024 10:58:55

18/03/2024 11:06:05

18/03/2024 11:12:59

18/03/2024 11:19:38

18/03/2024 11:29:41

18/03/2024 11:37:33

18/03/2024 11:37:33

18/03/2024 11:44:11

18/03/2024 11:52:25

18/03/2024 12:06:31

18/03/2024 12:13:45

18/03/2024 12:23:06 18/03/2024 12:23:06 18/03/2024 12:32:50 18/03/2024 12:47:26 18/03/2024 12:58:48 18/03/2024 13:06:39 18/03/2024 13:16:35 18/03/2024 13:20:00 18/03/2024 13:31:41 18/03/2024 13:45:38 18/03/2024 13:54:41 18/03/2024 14:17:41 18/03/2024 14:29:33 18/03/2024 14:30:06 18/03/2024 14:33:54 18/03/2024 14:36:39 18/03/2024 14:42:50 18/03/2024 14:47:57 18/03/2024 14:51:46 18/03/2024 14:57:16 18/03/2024 15:01:11 18/03/2024 15:03:44 18/03/2024 15:13:45 18/03/2024 15:15:10 18/03/2024 15:22:23 18/03/2024 15:27:51 18/03/2024 15:33:36 18/03/2024 15:41:11 18/03/2024 15:41:35 18/03/2024 15:47:04 18/03/2024 15:47:04 18/03/2024 15:54:47 18/03/2024 16:02:49 18/03/2024 16:05:50 18/03/2024 16:11:50 18/03/2024 16:18:48 18/03/2024 16:25:15 18/03/2024 16:31:35 18/03/2024 16:46:03 18/03/2024 16:46:03 18/03/2024 16:49:01 18/03/2024 16:53:10 18/03/2024 16:58:20 18/03/2024 17:00:00 18/03/2024 17:06:29 18/03/2024 17:07:29 18/03/2024 17:12:41 18/03/2024 17:16:10 18/03/2024 17:16:10 18/03/2024 17:20:04 18/03/2024 17:20:04 18/03/2024 17:20:04 19/03/2024 09:05:02 19/03/2024 09:09:03 19/03/2024 09:13:04 19/03/2024 09:16:13 19/03/2024 09:24:34 19/03/2024 09:28:28 19/03/2024 09:35:10 19/03/2024 09:43:59 19/03/2024 09:49:11 19/03/2024 09:56:38 19/03/2024 09:59:04 19/03/2024 10:04:31 19/03/2024 10:04:31 19/03/2024 10:12:12 19/03/2024 10:16:26

Day/Hour of the transaction (CET)

Identity code of the financial instrument

56.3200

56.2800

56.0600

56.0200

56.0600

56.0400

55.8800

55.8200

56.0000

56.0000

56.2200

56.1800

56.0200

56.1200

56.0800

56.0800

56.1800

56.1200

56.3200

56.2200

56.2000

56.2000

56.1200

56.1400

56.0000

56.0800

55.9800

55.9800

55.7600

55.9000

56.0800

56.0600

56.1000 56.1000 56.1000 56.0000 56.0800 56.1000 56.0200 56.0400 56.0000 56.0000 56.0800 56.2000 56.1000 56.0600 55.9600 55.9600 56.0200 55.9200 55.8600 55.9000 55.8600 55.9000 55.9000 55.9800 56.0000 56.0000 56.0200 55.9600 55.9600 55.9200 55.9200 55.9200 56.0000 56.0400 55.9800 55.9200 55.8600 55.8600 55.9000 55.9000 55.9400 55.9000 55.9000 55.9000 55.8800 55.8600 55.9400 55.9600 55.9600 55.9800 55.9800 55.9800 56.0200 55.9200 55.9600 55.8600 55.9000 55.9000 56.0600 56.1000 56.1600 56.2600 56.2000 56.1200 56.1200 56.1000 56.0800

Market (MIC Code) XPAR XPAR XPAR Quantity Identity Price per unit Currency bought code of the Reference number of the transaction Purpose of the buyback Market 196 XPAR OD_7tTP9ih-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tTQFq7-00 MAR Regulation Art 5 §2 79 XPAR OD_7tTR0KU-00 MAR Regulation Art 5 §2 53 XPAR OD_7tTS9zi-00 MAR Regulation Art 5 §2 56 XPAR OD_7tTTD20-00 MAR Regulation Art 5 §2 70 XPAR OD_7tTVBW C-00 MAR Regulation Art 5 §2 57 XPAR OD_7tTVZMS-00 MAR Regulation Art 5 §2 53 XPAR OD_7tTW giy-00 MAR Regulation Art 5 §2 22 XPAR OD_7tTa4V8-00 MAR Regulation Art 5 §2 90 XPAR OD_7tTa4V8-02 MAR Regulation Art 5 §2 104 XPAR OD_7tTbr3A-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tTd5uZ-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tTe9mO-00 MAR Regulation Art 5 §2 96 XPAR OD_7tTghw8-00 MAR Regulation Art 5 §2 86 XPAR OD_7tTj1AG-00 MAR Regulation Art 5 §2 3 XPAR OD_7tTj1AG-02 MAR Regulation Art 5 §2 67 XPAR OD_7tTl5Du-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tTllii-00 MAR Regulation Art 5 §2 71 XPAR OD_7tTp5vb-00 MAR Regulation Art 5 §2 58 XPAR OD_7tTpxon-00 MAR Regulation Art 5 §2 50 XPAR OD_7tTrzLT-00 MAR Regulation Art 5 §2 19 XPAR OD_7tTrzLT-02 MAR Regulation Art 5 §2 66 XPAR OD_7tTtn1n-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tTvW j a-00 MAR Regulation Art 5 §2 57 XPAR OD_7tTxCW v-00 MAR Regulation Art 5 §2 70 XPAR OD_7tTzja4-00 MAR Regulation Art 5 §2 11 XPAR OD_7tU1iEe-00 MAR Regulation Art 5 §2 44 XPAR OD_7tU1iEe-02 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tU3NhO-00 MAR Regulation Art 5 §2 56 XPAR OD_7tU5SG2-00 MAR Regulation Art 5 §2 89 XPAR OD_7tU90Jt-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tUApKm-00 MAR Regulation Art 5 §2 11 XPAR OD_7tUDBAs-00 MAR Regulation Art 5 §2 43 XPAR OD_7tUDBAt-01 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tUFd6H-00 MAR Regulation Art 5 §2 53 XPAR OD_7tUJJAJ-00 MAR Regulation Art 5 §2 69 XPAR OD_7tUMAVO-00 MAR Regulation Art 5 §2 62 XPAR OD_7tUO8xT-00 MAR Regulation Art 5 §2 2 XPAR OD_7tUQeCm-00 MAR Regulation Art 5 §2 61 XPAR OD_7tURVQP-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tUURqa-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tUXxQs-00 MAR Regulation Art 5 §2 53 XPAR OD_7tUaEkP-00 MAR Regulation Art 5 §2 109 XPAR OD_7tUg1hS-00 MAR Regulation Art 5 §2 65 XPAR OD_7tUj148-00 MAR Regulation Art 5 §2 68 XPAR OD_7tUj9UA-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tUk6tP-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tUkniD-00 MAR Regulation Art 5 §2 80 XPAR OD_7tUmMKw-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tUneGf-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tUobqT-00 MAR Regulation Art 5 §2 57 XPAR OD_7tUpzd7-00 MAR Regulation Art 5 §2 40 XPAR OD_7tUqydY-00 MAR Regulation Art 5 §2 60 XPAR OD_7tUrcdr-00 MAR Regulation Art 5 §2 73 XPAR OD_7tUu8yh-00 MAR Regulation Art 5 §2 60 XPAR OD_7tUuUwO-00 MAR Regulation Art 5 §2 77 XPAR OD_7tUwJjl-00 MAR Regulation Art 5 §2 74 XPAR OD_7tUxguJ-00 MAR Regulation Art 5 §2 62 XPAR OD_7tUz8gZ-00 MAR Regulation Art 5 §2 68 XPAR OD_7tV12yH-00 MAR Regulation Art 5 §2 9 XPAR OD_7tV19PT-00 MAR Regulation Art 5 §2 27 XPAR OD_7tV2X1b-00 MAR Regulation Art 5 §2 34 XPAR OD_7tV2X1b-02 MAR Regulation Art 5 §2 62 XPAR OD_7tV4TLL-00 MAR Regulation Art 5 §2 70 XPAR OD_7tV6UpS-00 MAR Regulation Art 5 §2 53 XPAR OD_7tV7Fxi-00 MAR Regulation Art 5 §2 62 XPAR OD_7tV8lbF-00 MAR Regulation Art 5 §2 61 XPAR OD_7tVAW CC-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tVC8wu-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tVDju3-00 MAR Regulation Art 5 §2 34 XPAR OD_7tVHNW x-00 MAR Regulation Art 5 §2 79 XPAR OD_7tVHNW z-00 MAR Regulation Art 5 §2 74 XPAR OD_7tVI7wl-00 MAR Regulation Art 5 §2 89 XPAR OD_7tVJAdR-00 MAR Regulation Art 5 §2 47 XPAR OD_7tVKTKX-00 MAR Regulation Art 5 §2 7 XPAR OD_7tVKtDo-00 MAR Regulation Art 5 §2 64 XPAR OD_7tVMW Os-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tVMmDX-00 MAR Regulation Art 5 §2 94 XPAR OD_7tVO5KD-00 MAR Regulation Art 5 §2 17 XPAR OD_7tVOxYq-00 MAR Regulation Art 5 §2 88 XPAR OD_7tVOxYq-02 MAR Regulation Art 5 §2 56 XPAR OD_7tVPwSi-02 MAR Regulation Art 5 §2 99 XPAR OD_7tVPwSj-01 MAR Regulation Art 5 §2 78 XPAR OD_7tVPwSj-03 MAR Regulation Art 5 §2 201 XPAR OD_7tZFqGI-00 MAR Regulation Art 5 §2 92 XPAR OD_7tZGqxc-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tZHrdq-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tZIer9-00 MAR Regulation Art 5 §2 96 XPAR OD_7tZKl89-00 MAR Regulation Art 5 §2 53 XPAR OD_7tZLk6T-00 MAR Regulation Art 5 §2 89 XPAR OD_7tZNQhy-00 MAR Regulation Art 5 §2 64 XPAR OD_7tZPeHG-00 MAR Regulation Art 5 §2 92 XPAR OD_7tZQxNu-00 MAR Regulation Art 5 §2 54 XPAR OD_7tZSpal-00 MAR Regulation Art 5 §2 55 XPAR OD_7tZTRer-00 MAR Regulation Art 5 §2 40 XPAR OD_7tZUoeC-00 MAR Regulation Art 5 §2 26 XPAR OD_7tZUoeD-00 MAR Regulation Art 5 §2 57 XPAR OD_7tZW khR-00 MAR Regulation Art 5 §2 68 XPAR OD_7tZXodq-00 MAR Regulation Art 5 §2

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 10:24:44 FR0014000MR3 56.1600 EUR 83 XPAR OD_7tZZuC7-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 10:33:40 FR0014000MR3 56.1800 EUR 65 XPAR OD_7tZc9et-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 10:47:24 FR0014000MR3 56.1400 EUR 99 XPAR OD_7tZfbzv-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 10:54:40 FR0014000MR3 56.1400 EUR 117 XPAR OD_7tZhRQY-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:02:07 FR0014000MR3 56.2200 EUR 5 XPAR OD_7tZjJtJ-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:02:07 FR0014000MR3 56.2200 EUR 60 XPAR OD_7tZjJtJ-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:08:55 FR0014000MR3 56.1600 EUR 1 XPAR OD_7tZl23V-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:08:55 FR0014000MR3 56.1600 EUR 53 XPAR OD_7tZl23V-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:16:22 FR0014000MR3 56.0200 EUR 59 XPAR OD_7tZmu8W -00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:31:51 FR0014000MR3 56.1200 EUR 68 XPAR OD_7tZqnsE-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:32:11 FR0014000MR3 56.1000 EUR 58 XPAR OD_7tZqt1C-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:40:24 FR0014000MR3 56.0000 EUR 35 XPAR OD_7tZsxEe-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:48:34 FR0014000MR3 56.1000 EUR 2 XPAR OD_7tZv0q2-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 11:48:34 FR0014000MR3 56.1000 EUR 83 XPAR OD_7tZv0q2-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 12:00:46 FR0014000MR3 56.0000 EUR 68 XPAR OD_7tZy5Cp-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 12:08:12 FR0014000MR3 56.0000 EUR 70 XPAR OD_7tZzxDR-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 12:22:53 FR0014000MR3 56.0000 EUR 73 XPAR OD_7ta3eQM-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 12:30:47 FR0014000MR3 56.0400 EUR 55 XPAR OD_7ta5dg0-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 12:40:30 FR0014000MR3 56.0400 EUR 31 XPAR OD_7ta85N0-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 12:40:30 FR0014000MR3 56.0400 EUR 26 XPAR OD_7ta85N0-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 12:52:59 FR0014000MR3 56.0600 EUR 58 XPAR OD_7taBEAR-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 13:04:00 FR0014000MR3 56.0800 EUR 64 XPAR OD_7taE085-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 13:04:00 FR0014000MR3 56.0800 EUR 7 XPAR OD_7taE085-02 MAR Regulation Art 5 §2

EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 13:14:00 FR0014000MR3 55.9800 EUR 57 XPAR OD_7taGW EM-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 13:28:00 FR0014000MR3 56.0400 EUR 14 XPAR OD_7taK2we-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 13:30:55 FR0014000MR3 56.0600 EUR 60 XPAR OD_7taKmNr-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 13:38:09 FR0014000MR3 56.0800 EUR 53 XPAR OD_7taMbHj-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 13:52:56 FR0014000MR3 56.2200 EUR 69 XPAR OD_7taQJy0-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:06:00 FR0014000MR3 56.3400 EUR 53 XPAR OD_7taTbrq-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:17:27 FR0014000MR3 56.3800 EUR 65 XPAR OD_7taW Uha-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:17:27 FR0014000MR3 56.3800 EUR 12 XPAR OD_7taW Uhb-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:26:51 FR0014000MR3 56.3600 EUR 55 XPAR OD_7taYrTe-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:35:05 FR0014000MR3 56.3400 EUR 38 XPAR OD_7taaw3p-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:35:33 FR0014000MR3 56.3400 EUR 73 XPAR OD_7tab3Es-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:38:42 FR0014000MR3 56.3800 EUR 60 XPAR OD_7tabqLk-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:40:05 FR0014000MR3 56.4200 EUR 55 XPAR OD_7tacC4C-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:44:48 FR0014000MR3 56.4000 EUR 58 XPAR OD_7tadNUd-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:56:20 FR0014000MR3 56.4200 EUR 111 XPAR OD_7tagHYa-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 14:57:45 FR0014000MR3 56.3800 EUR 64 XPAR OD_7tagdgA-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:02:06 FR0014000MR3 56.3600 EUR 55 XPAR OD_7tahjXe-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:08:00 FR0014000MR3 56.3000 EUR 65 XPAR OD_7tajDo8-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:19:44 FR0014000MR3 56.3400 EUR 1 XPAR OD_7tamAqT-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:19:44 FR0014000MR3 56.3400 EUR 70 XPAR OD_7tamAqT-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:21:59 FR0014000MR3 56.3000 EUR 39 XPAR OD_7tamk44-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:21:59 FR0014000MR3 56.3000 EUR 79 XPAR OD_7tamk44-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:27:30 FR0014000MR3 56.2600 EUR 18 XPAR OD_7tao85M-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:27:30 FR0014000MR3 56.2600 EUR 39 XPAR OD_7tao85N-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:35:12 FR0014000MR3 56.2600 EUR 76 XPAR OD_7taq4EM-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:41:54 FR0014000MR3 56.3000 EUR 62 XPAR OD_7tarl03-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:47:01 FR0014000MR3 56.3400 EUR 55 XPAR OD_7tat2ii-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:53:11 FR0014000MR3 56.2400 EUR 16 XPAR OD_7tauavz-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:53:11 FR0014000MR3 56.2400 EUR 53 XPAR OD_7tauaw0-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 15:58:45 FR0014000MR3 56.2600 EUR 59 XPAR OD_7tavzzq-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:06:38 FR0014000MR3 56.2200 EUR 54 XPAR OD_7taxz2q-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:19:47 FR0014000MR3 56.2000 EUR 117 XPAR OD_7tb1IIO-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:31:11 FR0014000MR3 56.2800 EUR 96 XPAR OD_7tb4A5e-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:34:39 FR0014000MR3 56.4600 EUR 100 XPAR OD_7tb529F-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:45:19 FR0014000MR3 56.4600 EUR 80 XPAR OD_7tb7imn-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:45:19 FR0014000MR3 56.4600 EUR 6 XPAR OD_7tb7imo-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:55:50 FR0014000MR3 56.5400 EUR 83 XPAR OD_7tbAMmZ-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:57:31 FR0014000MR3 56.5600 EUR 58 XPAR OD_7tbAn2D-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 16:57:31 FR0014000MR3 56.5600 EUR 17 XPAR OD_7tbAn2E-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 17:00:10 FR0014000MR3 56.5600 EUR 67 XPAR OD_7tbBSde-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 17:04:18 FR0014000MR3 56.5400 EUR 64 XPAR OD_7tbCV1q-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 17:07:36 FR0014000MR3 56.5200 EUR 57 XPAR OD_7tbDKUT-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 17:08:02 FR0014000MR3 56.5200 EUR 107 XPAR OD_7tbDRNy-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 17:08:02 FR0014000MR3 56.5200 EUR 156 XPAR OD_7tbDRNz-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 19/03/2024 17:08:02 FR0014000MR3 56.5200 EUR 18 XPAR OD_7tbDRNz-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:05:55 FR0014000MR4 56.1200 EUR 182 XPAR OD_7tqndkg-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:07:08 FR0014000MR5 56.0400 EUR 57 XPAR OD_7tqnwja-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:10:57 FR0014000MR6 56.0600 EUR 90 XPAR OD_7tqouSY-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:17:29 FR0014000MR7 56.1000 EUR 63 XPAR OD_7tqqYIF-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:17:29 FR0014000MR8 56.1000 EUR 20 XPAR OD_7tqqYIG-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:21:40 FR0014000MR9 56.2000 EUR 62 XPAR OD_7tqrbkk-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:28:36 FR0014000MR10 56.0600 EUR 63 XPAR OD_7tqtLls-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:31:43 FR0014000MR11 56.1600 EUR 56 XPAR OD_7tqu8ZR-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:36:52 FR0014000MR12 56.1800 EUR 66 XPAR OD_7tqvQpJ-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:43:41 FR0014000MR13 56.1600 EUR 54 XPAR OD_7tqx9HZ-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:46:35 FR0014000MR14 56.1800 EUR 18 XPAR OD_7tqxsYl-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:52:04 FR0014000MR15 56.2200 EUR 93 XPAR OD_7tqzGBG-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:57:39 FR0014000MR16 56.2200 EUR 33 XPAR OD_7tr0fLW -00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 09:57:39 FR0014000MR17 56.2200 EUR 22 XPAR OD_7tr0fLl-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:02:49 FR0014000MR18 56.2000 EUR 62 XPAR OD_7tr1xqA-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:07:48 FR0014000MR19 56.1800 EUR 53 XPAR OD_7tr3Do5-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:15:41 FR0014000MR20 56.2000 EUR 63 XPAR OD_7tr5CkK-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:15:41 FR0014000MR21 56.2000 EUR 13 XPAR OD_7tr5CkL-01 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:23:12 FR0014000MR22 56.0800 EUR 77 XPAR OD_7tr7678-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:27:21 FR0014000MR23 56.0600 EUR 63 XPAR OD_7tr890B-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:34:31 FR0014000MR24 56.2200 EUR 55 XPAR OD_7tr9wmn-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:38:44 FR0014000MR25 56.1800 EUR 54 XPAR OD_7trB0TP-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:47:21 FR0014000MR26 56.1200 EUR 56 XPAR OD_7trDAzG-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 10:56:58 FR0014000MR27 56.1800 EUR 88 XPAR OD_7trFb3k-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:09:45 FR0014000MR28 56.1600 EUR 11 XPAR OD_7trIocu-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:09:45 FR0014000MR29 56.1600 EUR 91 XPAR OD_7trIocu-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:18:32 FR0014000MR30 56.1800 EUR 1 XPAR OD_7trL1lQ-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:18:32 FR0014000MR31 56.1800 EUR 57 XPAR OD_7trL1lR-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:30:08 FR0014000MR32 56.2600 EUR 115 XPAR OD_7trNwzP-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:37:36 FR0014000MR33 56.2400 EUR 54 XPAR OD_7trPpPA-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:47:41 FR0014000MR34 56.2200 EUR 88 XPAR OD_7trSMgz-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 11:55:54 FR0014000MR35 56.1800 EUR 55 XPAR OD_7trUQye-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:03:09 FR0014000MR36 56.2400 EUR 56 XPAR OD_7trW GGB-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:15:19 FR0014000MR37 56.2800 EUR 60 XPAR OD_7trZK7a-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:15:19 FR0014000MR38 56.2800 EUR 4 XPAR OD_7trZK7a-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:23:18 FR0014000MR39 56.1800 EUR 53 XPAR OD_7trbKmq-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:32:25 FR0014000MR40 56.1800 EUR 54 XPAR OD_7trdcxH-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:42:06 FR0014000MR41 56.0800 EUR 54 XPAR OD_7trg49t-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:50:29 FR0014000MR42 56.0400 EUR 8 XPAR OD_7triAwS-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 12:50:29 FR0014000MR43 56.0400 EUR 46 XPAR OD_7triAwS-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 13:02:59 FR0014000MR44 55.9600 EUR 54 XPAR OD_7trlK5U-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 13:09:46 FR0014000MR45 55.9400 EUR 56 XPAR OD_7trn263-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 13:26:29 FR0014000MR46 55.9800 EUR 74 XPAR OD_7trrEvS-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 13:46:35 FR0014000MR47 55.9400 EUR 95 XPAR OD_7trwIi8-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:01:06 FR0014000MR48 56.0000 EUR 60 XPAR OD_7trzxDM-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:09:25 FR0014000MR49 55.9800 EUR 53 XPAR OD_7ts2365-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:26:40 FR0014000MR50 56.0200 EUR 3 XPAR OD_7ts6OOB-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:26:40 FR0014000MR51 56.0200 EUR 88 XPAR OD_7ts6OOC-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:29:09 FR0014000MR52 56.0000 EUR 58 XPAR OD_7ts71AP-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:34:21 FR0014000MR53 56.0000 EUR 58 XPAR OD_7ts8KKl-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:35:42 FR0014000MR54 56.0200 EUR 66 XPAR OD_7ts8fD5-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:46:20 FR0014000MR55 56.0400 EUR 56 XPAR OD_7tsBLJO-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:50:37 FR0014000MR56 56.0200 EUR 84 XPAR OD_7tsCQH0-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:55:05 FR0014000MR57 56.0000 EUR 54 XPAR OD_7tsDXrK-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 14:56:51 FR0014000MR58 55.9800 EUR 65 XPAR OD_7tsDzSF-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:05:18 FR0014000MR59 55.9800 EUR 58 XPAR OD_7tsG7Q8-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:11:24 FR0014000MR60 55.9600 EUR 20 XPAR OD_7tsHeRX-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:11:24 FR0014000MR61 55.9600 EUR 51 XPAR OD_7tsHeRX-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:14:02 FR0014000MR62 55.9800 EUR 56 XPAR OD_7tsIJdD-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:14:02 FR0014000MR63 55.9800 EUR 37 XPAR OD_7tsIJdE-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:23:57 FR0014000MR64 55.9800 EUR 29 XPAR OD_7tsKoMX-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:23:57 FR0014000MR65 55.9800 EUR 47 XPAR OD_7tsKoMX-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:25:38 FR0014000MR66 55.9600 EUR 55 XPAR OD_7tsLEi1-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:33:55 FR0014000MR67 56.0400 EUR 142 XPAR OD_7tsNJvr-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:39:20 FR0014000MR68 56.1400 EUR 55 XPAR OD_7tsOgUB-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:47:40 FR0014000MR69 56.1200 EUR 68 XPAR OD_7tsQmZF-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 15:54:47 FR0014000MR70 56.1200 EUR 68 XPAR OD_7tsSZcK-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:09:09 FR0014000MR71 56.1200 EUR 1 XPAR OD_7tsW Bsh-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:09:09 FR0014000MR72 56.1200 EUR 70 XPAR OD_7tsW Bsh-02 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:12:02 FR0014000MR73 56.1000 EUR 56 XPAR OD_7tsW uvf-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:13:35 FR0014000MR74 56.0800 EUR 53 XPAR OD_7tsXJAm-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:22:22 FR0014000MR75 56.0600 EUR 65 XPAR OD_7tsZW Ab-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:31:15 FR0014000MR76 56.0400 EUR 1 XPAR OD_7tsbkzF-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:31:29 FR0014000MR77 56.0400 EUR 75 XPAR OD_7tsboca-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:33:14 FR0014000MR78 56.0200 EUR 15 XPAR OD_7tscFuK-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:33:14 FR0014000MR79 56.0200 EUR 43 XPAR OD_7tscFuL-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:43:46 FR0014000MR80 56.0200 EUR 78 XPAR OD_7tseuBy-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:50:06 FR0014000MR81 55.9800 EUR 10 XPAR OD_7tsgV38-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:50:06 FR0014000MR82 55.9800 EUR 103 XPAR OD_7tsgV3A-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 16:54:41 FR0014000MR83 55.9400 EUR 60 XPAR OD_7tshebo-00 MAR Regulation Art 5 §2 EUROFINS 529900JEHFM47DYY3S57 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 22/03/2024 17:03:50 FR0014000MR84 55.9600 EUR 25 XPAR OD_7tsjxW P-00 MAR Regulation Art 5 §2