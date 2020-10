Eurofins Scientific : Biomnis crée une capacité additionnelle de 15 000 tests par jour réalisés sous 24 heures

Eurofins Biomnis poursuit son engagement pour répondre aux demandes d’analyses RT-PCR, le test de référence pour détecter le SARS-CoV-2. Depuis le mois de mars, le laboratoire a pour cela déployé deux plateaux automatisés à très haut débit.

Pour analyser toujours plus d’échantillons dans les meilleurs délais, ce sont 1000 m2 d’espaces de laboratoires dédiés aux tests SARS-CoV-2 qui ont été aménagés.

Les plateaux se composent d’une centaine d’appareils et équipements qui permettent de gérer les échantillons dans un processus pensé pour être le plus automatisé possible.

Depuis le mois de mars, les capacités d’analyse d’Eurofins Biomnis sont progressivement montées en puissance, jusqu’à permettre une capacité disponible excédentaire de 15 000 tests par jour en complément de ces volumes actuels. Le délai de rendu des résultats est inférieur à 24h dans 99,8% des cas.

Pour répondre à la demande, différentes équipes se relaient 24h/24, 7 jours sur 7. Cela permet de valider des analyses y compris les samedis et dimanches. Si le nombre d’examens venait encore à augmenter au-delà de la capacité disponible, Eurofins Biomnis pourrait mobiliser les autres laboratoires du Groupe Eurofins.

A propos d’Eurofins Biomnis

Leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Eurofins Biomnis effectue plus de 32 000 analyses par jour sur un panel de plus de 2 500 examens. Fondé en 1897 par Marcel Mérieux, Eurofins Biomnis demeure l’acteur de référence en biologie spécialisée en France grâce à une innovation et un investissement technologique permanents. Fort de 120 ans d’expertise et d’innovation au service de la biologie médicale, plateforme européenne de la division Clinical Diagnostics du Groupe Eurofins, Eurofins Biomnis poursuit aujourd’hui son développement international. www.eurofins-biomnis.com

A propos d'Eurofins - le leader mondial de la bio-analyse

Avec un effectif de plus de 48 000 personnes travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions d'Eurofins sont cotées sur la bourse d'Euronext Paris.

