Eurofins Scientific SE : La croissance peut-elle tenir ?

Tout comme le font les géants du secteur pharmaceutique, Eurofins Scientific base son développement sur une stratégie de croissance externe et d’acquisition de brevets (plus de 300 acquisitions en 23 ans). A noter que l’entreprise n’a pas indiqué vouloir se séparer de certaines activités dans le futur proche.

Nombre moyen d'acquisitions de Eurofins Scientific sur différentes périodes. Source : Communiqué officiel Eurofins Scientific

Au-delà de la croissance externe, le groupe accorde une importance particulière au développement interne et à la R&D au travers de sa branche Eurofins Technologies. Ce dernier point leur a d’ailleurs permis de répondre présent au challenge covid-19. Le groupe a su développer une importante capacité de tests PCR (fin 2020, le groupe a réalisé et analysé plus de 15 millions de tests PCR) et a pu profiter des directives gouvernementales en accompagnant plusieurs entreprises dans le développement d’un vaccin ou de traitements.

Présentation des différents segments

Services biopharmaceutiques :

Le rôle des équipes d’Eurofins Scientific est d’assister les clients du groupe dans le développement de leurs médicaments, l’objectif étant de passer les 3 phases en limitant les échecs. Il faut non seulement étudier et comprendre la libération du principe actif, sa dissolution et son absorption par l’organisme mais aussi être prêts pour la mise sur le marché dans le cas où le développement est un succès. Eurofins Scientific dispose d’une expertise à ces différentes étapes et connaît parfaitement les régulations, les barrières et éventuelles solutions pour distribuer rapidement et efficacement un produit. Sachant qu’un brevet ne dure que 20 ans et que les réglementations sont toujours plus challengeantes pour les groupes pharmaceutiques, les services de Eurofins sont clés pour que le médicament soit sûr et que son développement soit rentable avant que les génériques affluent sur le marché.

Au-delà du développement de médicaments, le groupe est leader dans les services liés à la génomique tels que le séquençage ADN, la synthèse ADN et l’analyse de l’expression génétique.

Du fait de sa position de champion de l’externalisation de la recherche, le groupe dispose aussi d’outils avancés dans l’analyse et l’exploitation de données. Il est donc en mesure de conseiller et accompagner ses clients dans l’étude de nouvelles pistes de développement.

Analyse des denrées alimentaires et aliments pour animaux :

Étant à l’origine du business de Eurofins Scientific, le groupe continue d'asseoir sa position de leader dans les tests des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

L’entreprise intervient auprès de ses clients dans l’étude de la composition, de l'authenticité, l’origine et la traçabilité de leurs produits. L’objectif du groupe est de garantir la sûreté des produits sur le marché, potentiellement les certifier, et de permettre leur exportation dans des pays où les réglementations sont différentes. On imagine aussi que le groupe est parfois commissionné par des clients pour analyser les produits d’autres entreprises en vue de confirmer ou non la provenance des ingrédients ou vérifier que leur composition n’est pas copiée sur ceux du client, mais le groupe ne communique pas à ce sujet.

Le portefeuille de tests de l’entreprise (plus de 130 000 méthodes d’analyses sur ce segment), lui permet d’identifier des potentiels polluants, dioxines, pesticides, allergènes, pathogènes ou OGM dans les produits alimentaires.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, en plus de conduire des tests, l’entreprise accompagne ses clients dans le respect des programmes de sécurité et est en mesure de réaliser des missions de formation, d’audit ou de certification. Eurofins Scientific peut aussi conduire des recherches pour le compte de ses clients et ainsi les garder informés sur les tendances du business et les derniers dangers identifiés dans certains ingrédients.

Tests environnementaux :

Depuis les années 2000, Eurofins Scientific s’adresse aux entreprises, aux ONG et aux autorités gouvernementales en proposant des méthodes d’analyse de l’eau, de l’air et des sols.

Le groupe peut réaliser des études poussées de l’eau de mer, de nappes phréatiques, de la qualité de l’eau au robinet et ainsi s’assurer que les standards d’hygiène sont respectés dans certains établissements (hôpitaux par exemple), ou garantir l’exploitabilité d’une source. Il réalise aussi des tests d'émissions de gaz, peut garantir la qualité de l’air dans des bureaux ou étudier l’air environnant d’une entreprise industrielle à la recherche de pesticides ou autres polluants. Enfin, des organisations peuvent faire appel à Eurofins Scientific pour analyser du composte, des sédiments ou encore le sol de sites industriels en vue de réhabilitation par exemple.

Diagnostics cliniques :

Dans ce segment, le groupe réalise des analyses de fluides (urine et sang principalement) et conduit des diagnostics. Eurofins Scientific déploie aussi des tests prénataux et des tests de fertilité mais le groupe s'intéresse de plus en plus à l’étude du génome au travers de Onconext (Eurofins Genoma) pour identifier des prédispositions génétiques au cancer et comprendre comment personnaliser les traitements pour rendre le combat plus facile et plus efficace. Le groupe a aussi une expertise dans les opérations de transplantation. Au travers de ses tests Viracor TRAC, TruGraf Liver et son centre d’observation TRULO, il peut conduire des tests de compatibilité, des recherches de donneurs, détecter des potentiels rejets et ainsi accélérer le processus et identifier les risques itinérants à l’opération.

Analyse des produits du quotidien et des produits de consommation discrétionnaire :

Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas les seules intéressées par les services du groupe. En effet, des réglementations et standards d’hygiène existent aussi pour d’autres produits du quotidien. A titre d’exemple, on peut citer les cosmétiques, le textile, les chaussures, les jouets et même certains produits électroniques. Le rôle d’Eurofins Scientific est d’accompagner ses clients dans la commercialisation de leurs produits en s’assurant que tout soit en règle et ainsi éviter les retards. Le groupe est en mesure de conduire des audits et délivrer des certifications ou modifier la composition de certains produits pour qu’ils puissent traverser les frontières sans déconvenues.

Eurofins Technologies :

Le groupe est un leader des tests du type ELISA (immunodosage enzymatique pour détecter la présence d’une molécule dans un échantillon, tests que l’entreprise a su automatiser avec des outils brevetés tels que The ThunderBolt et The Bolt) et PCR (méthode de multiplication de séquence d’ADN in vitro) et a choisi dans la présentation de ses activités de séparer ses activités d’immunodosage, même si elles peuvent s’adresser à bon nombre des clients que nous avons décrits ci dessus.

Cette branche inclut l’exploitation de kit de tests développés en interne tels que les tests PCR qui ont permis de répondre à la crise pandémique (identification de nouveau variant, diagnostics, tests rapides…) et les avancées dans l’automatisation des tests d’identification de tous types de molécules (allergènes, pathogènes, toxines, vitamines, virus, pesticides, tensioactifs etc…). Il me semble que le groupe a choisi de présenter cette branche à part entière car les outils développés nécessitent aussi bien une recherche avancée que des compétences d’industrialisation.