Eurofins Scientific : Technologies annonce l'obtention de la première certification Performance Tested MethodsSM de l'AOAC au monde pour une méthode de dépistage permettant de détecter l'aflatoxine M1

Eurofins Technologies (Paris : ERF), un fournisseur de kits et systèmes de tests pour les analyses de laboratoire, annonce que son test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay – dosage d'immunoabsorption enzymatique) pour la détection de l'aflatoxine M1, I’screen AFLA M1 milk, a obtenu la certification Performance Tested MethodsSM de l'Institut de recherche de l'AOAC (Cert. AOAC n° 072002) pour une utilisation avec le lait entier, le lait écrémé et le lait en poudre crus de bovins.

Le test a été développé par Eurofins Tecna, une société biotechnologique avec 25 années d’expérience dans le dépistage des mycotoxines dans la nourriture et les aliments pour animaux. Eurofins Tecna fait partie du groupe de sociétés d’Eurofins Technologies.

Les aflatoxines sont des mycotoxines produites par différentes souches d'Aspergillus, qui se développent sur les produits agricoles, avec une forte teneur en humidité, à des températures relativement élevées. L’aflatoxine M1 (AFM1) est un dérivé de l’aflatoxine B1 (AFB1) qui est présente dans le lait d’animaux ayant été nourris avec des aliments contaminés par l’AFB1.

Des limites réglementaires ont été établies à l’échelle mondiale pour les aflatoxines dans la nourriture et les aliments pour animaux, ainsi que pour l’AFM1 dans le lait. Les limites pour l’AFM1 dans le lait varient selon les pays, elles vont de 0,05 à 0,5 µg/Kg. Dans l’Union européenne, la limite a été fixée à 0,05 µg/Kg.

La sensibilité du test I’screen Afla M1 milk permet la détection de l’aflatoxine M1 à des concentrations inférieures aux limites réglementaires fixées par l’Union européenne. Grâce à la linéarité de sa gamme dynamique, il est possible de diluer les échantillons et d’utiliser le kit conformément aux réglementations hors UE, qui fixent des concentrations jusqu’à dix fois plus élevées que l’Europe.

Le test est conforme à la norme ISO 14675:2003 (IDF 186:2003).

L’obtention de la certification Performance Tested MethodsSM de l'AOAC démontre l’engagement d’Eurofins Technologies à fournir des méthodes de test de haute qualité à nos clients dans la sécurité alimentaire. Le kit I’screen AFLA M1 milk constitue la première méthode de dépistage à obtenir l'homologation de l’AOAC pour l’analyse de l’aflatoxine M1 dans les produits laitiers.

À propos d’Eurofins Technologies

S'appuyant sur l'expérience et l'excellence scientifique du Groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial de technologies de diagnostic dans le domaine des essais bioanalytiques pour les industries alimentaire, fourragère, environnementale, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

(À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse)

Avec plus de 48 000 employés déployés en un réseau de plus de 800 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins offrent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

