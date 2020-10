Eurofins Scientific : Une puce pour le génotypage le plus complet au monde du chanvre et du cannabis thérapeutique est disponible sur le marché

Eurofins Genomics (Paris:ERF), Eurofins BioDiagnostics et Medicinal Genomics Corp (MGC), viennent d’annoncer le lancement officiel de leurs services commerciaux de génotypage SNP destinés aux sélectionneurs de chanvre et de cannabis thérapeutique. Basée sur des plateformes matrices de pointe, la nouvelle puce de génotypage CannSNP90 permettra aux clients de développer des cultivars de chanvre et de cannabis possédant des profils chimiques spécifiques et des caractéristiques de résistance aux maladies.

Cette nouvelle puce à ADN vise à fournir aux clients la meilleure des solutions génétiques pour les aider à révolutionner la sélection et la pureté génétique et à protéger la propriété intellectuelle des lignées de chanvre et de cannabis. Eurofins Genomics et Medicinal Genomics comptent parmi les premiers fournisseurs de solutions d’analyse génétique pour la détection des caractères génétiques.

La puce a été développée à l’aide de Kannapedia®, la plus grande base de données de génomique du cannabis au monde, mise à disposition par Medicinal Genomics et qui exploite plus de 75 000 caractéristiques génétiques uniques. Outre des dizaines de milliers de SNP codants à impact élevé, la matrice inclut des marqueurs pour 39 gènes cannabinoïdes, le sexe des plantes, les chémotypes (I-IV) et la résistance aux maladies. Ces caractéristiques sont celles qui sont essentielles pour le marché. Les données fournies par la puce peuvent ensuite être analysées de manière plus approfondie à l’aide de Kannapedia pour recenser les fréquences de population, la couverture en allèles Bt:Bd, l’hétérozygotie, la parenté avec d’autres cultivars et d’autres connaissances génétiques répertoriées dans la base de données.

Ce produit pourra non seulement trouver des applications en matière de sélection, d’authentification et de génotypage, mais facilitera également des recherches supplémentaires dans ce domaine, le tout afin d’aider les clients à commercialiser des produits sûrs et innovants.

Un webinaire d’une heure sur les applications et l’utilisation de la puce sera organisé en novembre 2020. Les entreprises souhaitant en savoir plus à ce sujet sont invitées à s’inscrire à l’adresse: https://www.eurofinsus.com/biodiagnostics/resources/webinars/cannsnp90

La puce CannSNP90 peut être commandée dès maintenant.

Les entités basées aux États-Unis peuvent passer commande à l’adresse: www.medicinalgenomics.com/cannsnp90

Les clients du monde entier hors États-Unis peuvent passer commande à l’adresse: https://go.eurofinsgenomics.eu/cannabis-hemp-testing/ ou par courrier électronique à l’adresse: DNACannabis@eurofins.com

À propos d'Eurofins

Avec un effectif de plus de 50 000 personnes travaillant au sein d’un réseau d’environ 800 laboratoires dans une cinquantaine de pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d’analyse.

Les actions d’Eurofins sont cotées en bourse sur Euronext Paris.

À propos de Medicinal Genomics Corporation

Medicinal Genomics Corporation est à l’avant-garde des progrès de la génomique du cannabis. La Société a pour ambition d’établir des fondations scientifiques solides pour les produits à base de cannabis. Son expertise inégalée en science génétique aide les clients à caractériser et comprendre la qualité et la consistance du cannabis afin de garantir aux patients et aux consommateurs la disponibilité d’un cannabis toujours sûr et de haute qualité. Pour plus d’informations, visiter le site: www.medicinalgenomics.com.

