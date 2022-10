Eurofins Scientific : affiche une croissance interne de 6,7% au troisième trimestre, hors Covid

Eurofins a dévoilé un chiffre d’affaires 9 mois record de 5,033 milliards d’euros, en croissance de 2,7%. Sur le seul troisième trimestre, les revenus du laboratoire d'analyses ont reculé de 0,5% à 1,62 milliard d’euros. En données comparables, hors revenus liés au Covid-19, la croissance s’est élevée à 6,7%. Elle est supérieure à son objectif de croissance à moyen terme de 6,5% par an. Les ventes liées au Covid-19 sont tombées à 60 millions d’euros entre juillet et septembre contre 470 millions d’euros au premier semestre.



Ces chiffres d'activités du troisième trimestre s'accompagnent de la confirmation des objectifs 2022.



Eurofins a confirmé ses objectifs pour 2022 et prévoit d'actualiser ses objectifs pour 2023 et 2024 lors de la publication de ses résultats de l'exercice 2022 le 22 février 2023. Il cible un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,6 milliard d'euros. Le free cash flow est lui anticipé à 900 millions d'euros.