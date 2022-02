Eurofins Scientific : continue son chemin de croix boursier malgré d'excellents résultats 2021

Seule valeur du CAC 40 en hausse hier, Eurofins Scientific repart à la baisse mardi, avec un repli de 1,52% à 85,15 euros, malgré la publication de bons résultats annuels. Le laboratoire d'analyses poursuit ainsi son chemin de croix boursier entamé avec son entrée en septembre dernier dans l'indice phare parisien: fortement valorisé au moment de la crise sanitaire, le cours du titre a en effet chuté de plus de 33% depuis son introduction au CAC 40 et de plus de 21% depuis début janvier.



Eurofins a pourtant enregistré des résultats 2021 au-delà des espérances du marché et de ses propres objectifs. Il a ainsi réalisé un bénéfice de 783 millions d'euros au cours de l'exercice 2021, en hausse de 45% sur un an, soit 3,91 euros par action, alors que le consensus visait 3,64 euros.



L'EBITDA ajusté s'est quant à lui élevé à 1,9 milliard, en hausse de 35% et 3,6% au-dessus du consensus, alors que le laboratoire d'analyses s'était fixé un objectif de 1,7 milliard. Cela fait ainsi ressortir une marge de 28,3% (+230 points de base), pour un objectif de 26,8% de la part du groupe, les analystes visant plutôt les 28%.



L'EBITDA a profité de revenus plus importants que prévu puisque le chiffre d'affaire s'est établi à 6,72 milliards d'euros, 2,6% au-dessus du consensus et en hausse de 24%, dont +21,7% en organique. Eurofins s'était fixé comme objectif 6,35 milliards. Les activités principales, c'est-à-dire hors tests covid, ont connu une croissance organique de 12,3% sur un an et de 11,9% sur deux ans (ajusté de la cyber-attaque en 2019), en ligne avec les attentes, pour s'établir à 5,29 milliards d'euros, contre un objectif de 5,15 milliards.



Eurofins a également relevé ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2022 et 2023, à 6,225 milliards (dont 300 millions de tests covid) et 6,55 milliards (dont aucun revenu lié au covid) respectivement, contre 5,7 milliards et 6,175 milliards d'euros auparavant. L'EBITDA ajusté est quant à lui attendu à 1,5 et 1,575 milliard d'euros.



"Nous pensons que ces objectifs révisés offrent une solide visibilité sur l'activité de base et devraient permettre aux investisseurs de voir au-delà de la phase de test de COVID-19 et de profiter du point d'entrée actuel", écrit Stifel dans une note. L'analyste est resté à l'Achat sur la valeur avec un objectif de cours de 110 euros.