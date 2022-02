Eurofins Scientific : dépasse ses objectifs

Eurofins Scientific a réalisé un bénéfice de 783 millions d'euros au cours de l'exercice 2021, en hausse de 45% sur un an. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 1,9 milliard, en hausse de 35%, alors que le laboratoire d'analyses s'était fixé un objectif de 1,7 milliard. Cela fait ainsi ressortir une marge de 28,3% (+230 points de base), pour un objectif de 26,8%. Le chiffre d'affaire atteint quant à lui 6,72 milliards d'euros,, en hausse de 24% dont +21,7% en organique, Eurofins visant les 6,35 milliards.



Les actvités pricipales, c'est-à-dire hors tests covid, ont connu une croissance organique de 12,3% sur un an et de 11,9% sur deux ans (ajusté de la cyber-attaque en 2019), pour s'établir à 5,29 milliards d'euros, contre un objectif de 5,15 milliards.



Eurofins a également relevé ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2022 et 2023, à 6,225 milliards (dont 300 millions de tests covid) et 6,55 milliards respectivement, contre 5,7 milliards et 6,175 milliards d'euros auparavant. L'EBITDA ajusté est quant à lui attendu à 1,5 et 1,575 milliard d'euros.