Eurofins Scientific : lance des kits de tests de détection du SARS-CoV-2 sensibles, rapides, économiques et à haut débit pour le matériel de séquençage Sanger largement disponible

L'augmentation en cours, à l'échelle mondiale, des infections au SARS-CoV-2 repousse les limites des capacités de test qRT-PCR. Le kit GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 Mplex FLA (Sanger) lancé aujourd'hui par Eurofins Technologies utilise le principe bien établi d’analyse de la longueur des fragments sur les instruments de séquençage de Sanger (par ex. le séquenceur ABI 3730xl). Un nombre très important d'instruments similaires sont utilisés à travers le globe. Ce lancement peut par conséquent augmenter de façon significative les capacités de production à haut débit de tests hautement sensibles, allant au-delà des autres tests qRT-PCR disponibles. Ce test permet à chaque séquenceur ABI 3730xl de traiter plus de 2 000 échantillons par jour. Ce nouveau kit offre également une sensibilité et un délai d'obtention des résultats comparables à ceux des tests qRT-PCR.

Le test GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 Mplex FLA (Sanger) détecte, avec une grande sensibilité, deux fragments très spécifiques du gène N dans le génome viral du SARS-CoV-2. Sa limite de détection (5 copies par réaction) équivaut à la performance des meilleurs tests qRT-PCR disponibles. Les réactions multiplex de ce test couvrent également un gène domestique humain intrinsèque, qui sert de contrôle interne pour confirmer le succès du processus complet d'échantillonnage, d'extraction, d'amplification et de détection.

Afin de soutenir l'adoption rapide de ce kit pour accroître les capacités de tests, la version à des fins de recherche uniquement (RUO) du kit GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 Mplex FLA (Sanger) est lancée aujourd'hui en Europe. Elle permettra aux laboratoires d'entamer leurs activités internes de validation et de mise en œuvre. Certifié CE-IVD, ce kit est sur le point d'aboutir et sera disponible dans les prochaines semaines. Eurofins GSD déposera par ailleurs une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour ce kit auprès de la FDA américaine.

Eurofins Genomics a dirigé l'élaboration de ce kit, qui sera déployé en Europe avec la collaboration des laboratoires d'analyse d’Eurofins Clinical, dans le but d'élargir les capacités de tests haute sensibilité offertes aux autorités de santé européennes.

Le kit peut être commandé sur ce site : https://www.eurofins-technologies.com/products/covid-19-testing.html

