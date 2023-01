Eurofins Scientific : lève 600 millions d'euros via une émission d'obligations hybrides

Eurofins Scientific annonce avoir levé 600 millions d'euros lors de sa dernière émission publique d'obligations hybrides, qui a été sursouscrite plus de 2,7 fois. Le groupe français spécialiste de l'analyse biologique précise que le produit de ces obligations sera disponible « pour les besoins généraux de l'entreprise » dont le remboursement de 183 millions d'euros d'obligations hybrides remboursables le 29 avril 2023.



Cette nouvelle série d'obligations n'a pas d'échéance précise. Elle est comptabilisée à 100 % en fonds propres selon les normes internationales d'information financière (IFRS) et à 50 % en fonds propres par les agences de notation Moody's et Fitch. L'émission portera un coupon annuel fixe de 6,75% pendant les 5,5 premières années (jusqu'au 24 juillet 2028), date à laquelle Eurofins pourra choisir de les rembourser.



Eurofins n'a pas de besoins de refinancement majeurs jusqu'à l'échéance des 448 millions d'euros d'obligations senior en euros le 25 juillet 2024.