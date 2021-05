Eurofins Scientific : A suivre aujourd'hui

Clinical Enterprise Inc., faisant affaire sous la raison sociale empowerDX, filiale d'Eurofins, a annoncé que son kit de dépistage de la Covid-19 à domicile s'est vu octroyer une autorisation d'utilisation d'urgence par la FDA pour les enfants âgés de trois ans et plus. L'entreprise de consommation directe est la première à recevoir ce type d'autorisation pour un test PCR nasal à domicile destiné aux jeunes enfants. empowerDX avait lancé son test COVID à domicile autorisé par la FDA au troisième trimestre 2020 pour les clients âgés de 18 ans et plus.



Les tests de la société sont désormais disponibles sans prescription sur empowerdxlab.com, Amazon, RiteAid, ainsi que par le biais du service de livraison sur demande d'Uber.



L'existence d'options de dépistage simples, pratiques et indolores pour les enfants demeure un aspect essentiel de la surveillance et du ralentissement de la propagation du virus, surtout pour les enfants scolarisés, participant à des camps d'été ou à des activités sportives d'intérieur.



Le test empowerDX est l'un des tests de dépistage de la Covid à domicile les plus sensibles du marché. Eurofins Viracor, laboratoire d'analyse spécialisé dans les maladies infectieuses depuis plus de 35 ans, a mis au point le test empowerDX à partir de son propre test RT-PCR SARS-CoV-2 autorisé par la FDA pour une utilisation d'urgence.



Le groupe américain d'entreprises de diagnostic clinique Eurofins est un précurseur du dépistage de la Covid-19, ayant lancé son premier test RT-PCR SARS-CoV-2 le 13 mars 2020.



La gamme de tests de dépistage du SARS-CoV-2 d'Eurofins comprend désormais des tests diagnostiques, des tests de surveillance environnementale, par exemple pour les eaux usées et l'air, ainsi que des tests salivaires.