Eurofins Scientific : a profité de la crise sanitaire, mais les vaccinations pèsent sur les perspectives

Eurofins Scientific ne gagne plus que 1,14%, à 74,48 euros cet après-midi au SBF 120, après avoir bondi de plus 4,2% dans les premiers échanges. Le groupe de laboratoires d'analyses met ainsi fin à plusieurs séances consécutives de repli grâce à la publication, avant bourse, de résultats 2020 supérieurs aux attentes et à ses propres objectifs. Toutefois, ses perspectives restent relativement prudentes pour les deux prochains exercices.



Eurofins a donc publié un chiffres d'affaires de 5,439 milliards d'euros, en hausse de 19,3% en organique, alors que le groupe avait publié en janvier un chiffre préliminaire de 5,4 milliards tout rond. Son objectif était à l'origine de 5 milliards d'euros, avant d'être relevé à 5,3 milliards.



Le groupe a largement tiré profit de la crise sanitaire puisqu'il estime que les tests et les réactifs covid-19 ont généré plus de 800 millions d'euros de recettes au cours de l'exercice 2020.



L'EBITDA ajusté a bondi de 52% pour s'établir à 1,413 milliard d'euros, soit à la fois au-dessus des prévisions du groupe établies en décembre dernier (1,3 milliard d'euros) et de celles des analystes (1,289 milliard d'euros). Sa marge est ainsi de 26%, en hausse de 560 points de base sur un an.



Enfin, le bénéfice ajusté est quant à lui de 3,63 euros par action, en hausse de 107%.



Une publication jugée "très solide" par d'Invest Securities, mais qui ne devrait pas surprendre Stifel. En effet, le 25 janvier dernier, la banque d'affaires américaine avait dégradé sa recommandation sur le titre Eurofins à Conserver, contre Acheter précédemment, affirmant s'attendre à ce que les résultats 2020 soient meilleurs qu'anticipé "car le consensus [devait] encore s'adapter à l'impact des tests PCR" pour le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.



Elle estimait également qu'il restait peu de marge de hausse au titre pour atteindre son objectif de cours de 78 euros et que le titre repartait déjà à la baisse suite aux mesures de restriction en Europe. En effet, à ce moment là, le titre Eurofins cotait un peu plus de 76 euros.



En ce qui concerne l'avenir, le groupe de diagnostic médial ne s'attend pas à une croissance extravagante à court terme et a réitéré ses objectifs 2021 communiqués au tout début de la pandémie l'an dernier, à savoir: un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros et un EBITDA ajusté de 1,25 milliard. Les analystes tablent plutôt sur 5,774 milliards d'euros et 1,379 milliard respectivement.



"Les résultats de 2021 pourraient bien être sensiblement supérieurs à ces objectifs si les tests COVID-19 se poursuivent aux niveaux actuels jusqu'en 2021", a toutefois déclaré Eurofins.



Pour 2022 en revanche, le groupe vise le même niveau de chiffre d'affaires qu'en 2021. Il est toutefois important de préciser que les retombées des tests covid sont exclues de cet objectif. L'EBITDA ajusté est lui attendu à 1,3 milliard d'euros.



"Ces objectifs organiques reflètent à la fois les opportunités importantes qui s'offrent au groupe ainsi que la faible visibilité des futures contributions du Covid-19", précise Eurofins.



"Si les programmes de vaccination n'aboutissent pas à une immunité suffisante de la population dans de nombreux pays d'ici cet été ou si les ariantes préoccupantes réduisent considérablement l'efficacité des vaccins, un certain niveau de recettes provenant des tests et des réactifs COVID-19 pourrait bien se maintenir en 2022 et au-delà, ainsi que certaines perturbations du marché. A l'heure actuelle, Eurofins continue de réaliser des volumes importants de tests COVID-19 et prévoit que cette activité se poursuivra à un certain niveau au moins en 2021. "