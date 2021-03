Eurofins Scientific : ajoute la détection des variantes du virus à sa solution de surveillance du SARS-CoV-2 pour les eaux usées, les surfaces, l'air et les masques utilisés

Eurofins (Paris:ERF) a ajouté des capacités de surveillance des variantes du virus à sa gamme de tests commercialisés pour le dépistage du SARS-CoV-2. Cette nouvelle solutions fait partie des programmes COVID-19 Sentinel™ et SAFER@WORK™ d'Eurofins, qui permettent une alerte précoce de la présence du SARS-CoV-2 au sein de larges populations ou dans un lieu donné (comme une ville, des usine, institutions d’éducation, des site de services publics et gouvernementaux, maisons de repos), avant que le virus ne se propage trop excessivement.

La surveillance du dépistage des eaux usées, surfaces environnementales, de l’air et des masques utilisés peut permettre une indication précoce de la présence de SARS-CoV-2 et détecter également les variantes du virus. Des mesures de prévention pertinentes peuvent être ainsi mises en place afin d’éviter la propagation de la maladie, avant même que les symptômes n’apparaissent.

Grâce à un nouveau kit VIRType, Eurofins peut désormais rapidement détecter et identifier la souche du virus originelle SARS-CoV-2 (type sauvage) ou les variantes connues, y compris les variantes du Royaume-Uni (lignée B.1.1.7), de l’Afrique du Sud (lignée B.1.351) ou du Brésil (lignée P.1), dans l’air, sur les surfaces environnementales et les masques utilisés par le biais du test RT-qPCR. Les mutations ponctuelles se référant aux lignées du Royaume-Uni / de l’Afrique du Sud / du Brésil permettent de distinguer entre la souche originelle et ces variantes du SARS-CoV-2.

Le programme COVID-19 Sentinel™ d’Eurofins a été utilisé avec succès dans de nombreux pays et diverses communautés à travers le monde comme un détecteur précoce et rentable de la présence du virus. Aux États-Unis, en addition au dépistage des surfaces et des masques portés, la quantification du SARS-CoV-2 dans les eaux usées et l’air fournit des informations importantes pour la surveillance de la propagation du virus.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site web d'Eurofins SAFER@WORK.

