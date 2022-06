Eurofins Scientific : refinancement d'une partie de la dette

Eurofins Scientific a annoncé mardi le lancement d'un emprunt obligataire senior non garanti à taux fixe d'un montant minimum de 500 millions d'euros.



Le spécialiste de l'analyse et du diagnostic explique que cet emprunt doit lui permettre de financer le remboursement de titres hybrides, un outil qu'il juge peu adapté aux conditions de marché actuelles.



Il s'agit de deux tranches de titres super-subordonnés, l'une de 300 millions d'euros émise en 2019 avec échéance 2022 et l'autre lancée en 2015 avec une maturité à horizon 2023.



En fonction des résultats de l'offre, qui seront connus la semaine prochaine, le groupe prévoit ensuite de rembourser l'intégralité de ses titres hybrides existants.



Dans un communiqué, Eurofins explique que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une gestion 'proactive et prudente' de sa dette au vu de l'instabilité de la conjoncture économique et de l'environnement géopolitique actuels.



Le groupe de santé précise qu'il n'exclut pas de procéder à l'émission de nouveaux instruments hybrides à l'avenir.



