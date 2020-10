Eurofins Scientific : se fixe des objectifs pour 2022 après une hausse des ventes au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement Eurofins Scientific a confirmé jeudi ses prévisions financières pour 2020 et 2021 et s'est fixé des objectifs pour 2022, après avoir vu son activité résister à l'impact de la crise sanitaire au troisième trimestre.

Eurofins compte atteindre en 2020 une croissance organique de 5%, un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1,1 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre attribuable à la société de 500 millions d'euros.

En 2021, le groupe table également sur une croissance organique de 5%, pour un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,25 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre de 700 millions d'euros.

En 2022, Eurofins compte atteindre une croissance organique de 5%, un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros, un excédent brut d'exploitation ajusté de 1,35 milliard d'euros et un flux de trésorerie libre de 800 millions d'euros. Au-delà de 2022, le groupe vise une croissance organique d'au moins 5% par an ainsi qu'une hausse de sa marge d'exploitation et de son flux de trésorerie libre.

Le groupe a présenté ces prévisions alors que son activité a résisté à la crise sanitaire au troisième trimestre, la montée en puissance des tests de diagnostic du Covid-19 ayant permis d'atténuer en grande partie l'impact de la pandémie.

Au cours des trois mois de juillet à septembre, Eurofins Scientific a réalisé un chiffre d'affaires de 1,41 milliard d'euros, contre 1,17 milliard d'euros à la même période de 2019, soit une hausse de 21%. En données organiques, la croissance s'est établie à 22,7%.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,22 milliard d'euros au troisième trimestre.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 3,74 milliards d'euros, soit une pogression sur un an de 12% en données publiées et de 11,1% en données organiques.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EUROFINS SCIENTIFIC :

http://www.eurofins.com/media-centre/

