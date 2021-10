Eurofins Scientific : victoire judiciaire aux Etats-Unis dans la contrefaçon de brevet

Le tribunal de district du Delaware a statué que le brevet invoqué dans le cas de la contrefaçon de brevet par CareDx à l'encontre d'Eurofins Viracor est invalide. Eurofins Viracor se réjouit que le tribunal a validé ses arguments et rendu un jugement en sa faveur, face à cette contestation affectant les outils de diagnostic critiques de gestion du risque de rejet d'organe, fabriqués par la société.



Les offres d'Eurofins Viracor comprennent Viracor TRAC Kidney dd-cfDNA, Viracor TRAC Heart dd-cfDNA et Viracor TRAC Lung dd-cfDNA.



Au début de la semaine, dans le cadre d'une autre innovation destinée aux patients transplantés, la filiale d'Eurofins Viracor, Transplant Genomics a lancé OmniGraf, qui associe le test de mesure des niveaux d'expression des gènes dans le sang, TruGraf, au test ADN acellulaire effectué chez le donneur, Viracor TRAC.



Pour les personnes greffées des reins, OmniGraf Kidney représente le premier outil diagnostique combinant des données relatives à l'ADN acellulaire et d'expression des gènes. Une fois combiné à la technologie exclusive de TGI et à l'apprentissage machine, le test offre aux patients comme aux praticiens une évaluation précoce précise du rejet lors d'une greffe de rein.